Madagascar: Maevatanàna - Les mini-réseaux solaires dynamisent les activités rurales

L'accès à l'électricité franchit une nouvelle étape dans le district de Maevatanàna. Inaugurées le 18 septembre, deux centrales solaires permettent désormais à cinq cent quarante-huit ménages de bénéficier de l'électricité.

À Beanana, la centrale photovoltaïque dispose d'une puissance de 50 kilowatts-crête. Elle dessert deux cent seize ménages et quatorze institutions publiques à travers un réseau de 3,835 kilomètres. L'installation comprend une batterie de stockage de 81,92 kilowattheures et un groupe thermique d'appoint de 40 kilovoltampères. Vingt-huit points d'éclairage public sont également prévus.

À Antsiafabositra, la centrale affiche une puissance de 90 kilowatts-crête et alimente 332 ménages ainsi que 17 institutions publiques. Son réseau s'étend sur 8,542 kilomètres, avec une batterie de stockage de 229,376 kilowattheures et un groupe thermique d'appoint de 62,5 kilovoltampères. Cinquante-six points d'éclairage public complètent le dispositif.

Au total, les deux infrastructures représentent 140 kilowatts-crête de puissance et près de 300 kilowattheures de capacité de stockage. Le service doit fonctionner 24 heures sur 24, avec un système prépayé adapté aux réalités locales.

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L'arrivée de l'électricité ouvre surtout de nouvelles possibilités pour les habitants. À Antsiafabositra, 42 nouvelles activités économiques sont prévues, tandis que six sont annoncées à Beanana. Ces activités pourront notamment profiter de l'accès à l'énergie pour utiliser des équipements électriques, prolonger certaines heures de travail ou développer de nouveaux services.

Démonstration

« Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement une infrastructure. C'est la démonstration qu'il est possible d'apporter une énergie durable là où elle est la plus nécessaire», a souligné Jean-François Dubuisson, représentant résident adjoint du Programme des Nations unies pour le développement à Madagascar.

Les services essentiels sont également concernés. Trente et une infrastructures publiques, dont des écoles et des centres de santé, bénéficient de l'électrification. Les quatre-vingt-quatre lampadaires installés dans les deux communes améliorent également l'éclairage des espaces publics. Vingt-cinq lampadaires solaires ont par ailleurs été remis au district de Maevatanàna à l'occasion de l'inauguration.

Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de Financement intégré pour les énergies durables, lancé en 2022 et financé par le Fonds commun pour les objectifs de développement durable. Il est porté par plusieurs agences des Nations unies, en partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et les acteurs chargés de l'électrification rurale.

Le financement repose notamment sur le paiement basé sur la performance, un mécanisme destiné à réduire les risques pour les investisseurs privés. À l'échelle nationale, plus de quatre millions de dollars d'investissements privés ont ainsi été mobilisés.

Lors de la cérémonie, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Lucas Rabearimanga, a rappelé l'ambition du gouvernement de doubler le taux d'accès à l'électricité, avec une priorité accordée aux zones rurales. « Notre action vise à faire de l'énergie un pilier du développement économique et social, en créant des emplois pour notre jeunesse », a-t-il déclaré.