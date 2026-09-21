Madagascar: CAN 2027 - La FMF écarte Zacharie Boucher

Le gardien de but de l'Estac Troyes, Zacharie Boucher, ne sera finalement pas retenu pour le rassemblement en vue des matchs des Barea contre les Nigérians et les Tanzaniens.

Deux jours après la publication de la liste des joueurs retenus pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2027, la Fédération malgache de football a tranché à la veille de deux matchs importants. Après les réactions de nombreux passionnés du football malgache et celles des anciens Barea Faneva Andriatsima, Voavy Paulin et Lalaina Nomenjanahary, alias « Bolida », elle a annoncé samedi, en début d'après-midi, que Zacharie Boucher, le gardien de but de 34 ans de l'Estac Troyes, ne serait finalement pas retenu dans la sélection.

« À la suite de la réunion tenue au sein de la Fédération, le sélectionneur a été informé des déclarations publiques attribuées au joueur Zacharie Boucher dans le cadre d'une interview réalisée il y a plusieurs années (2018), à une époque où celui-ci ignorait encore son éligibilité pour représenter la sélection de Madagascar. [...] Après des échanges entre les différentes parties, il a été décidé de ne pas retenir le joueur dans le cadre du prochain rassemblement des Barea », peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.

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Interrogé sur le potentiel remplaçant du portier de l'ESTAC Troyes, Solonirina Tolotriniaina Ratovohery, membre du comité exécutif de la Fédération, a souligné : « Nous attendons encore la décision et la désignation du coach Corentin Martins. »

Le nom de l'ancien portier des Barea, Sonny Laiton, qui évolue depuis juillet au club luxembourgeois Racing Union Lëtzebuerg après son passage à l'AS Excelsior et à la JS Saint-Pierroise, à La Réunion, a notamment été proposé ces derniers jours.

Dans quatre jours, les Barea entameront leur campagne africaine. Les hommes du sélectionneur Corentin Martins affronteront les Super Eagles nigérians le vendredi 25 septembre au stade international Godswill-Akpabio, dans la ville d'Uyo, au Nigeria, pour le compte de la première journée des qualifications à la CAN. Les Barea recevront ensuite les Taifa Stars tanzaniens le mardi 29 septembre au stade d'honneur de Meknès, au Maroc.

La délégation des Barea locaux, tout comme les expatriés évoluant en Europe et en Afrique, ralliera le Nigeria à partir de ce lundi. La dernière vague devrait arriver sur le sol nigérian au plus tard 48 heures avant le premier match. La délégation s'envolera ensuite pour le Maroc dans la soirée suivant la rencontre contre le Nigeria, en vue du match face aux Tanzaniens.