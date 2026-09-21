Madagascar: Finances - BGFIBank accompagne les projets prioritaires

Les projets importants ne se limitent pas aux grandes réalisations. Pour certains, il s'agit de préparer l'avenir de leur famille, de concrétiser une idée, de soutenir un proche ou simplement de mieux gérer leurs dépenses quotidiennes. BGFIBank Madagascar a placé ces préoccupations au coeur de la soirée qu'elle a organisée vendredi 18 septembre au Carlton.

La rencontre a réuni des acteurs du secteur bancaire, des partenaires et différents invités. Au-delà de son caractère événementiel, elle a surtout permis à la banque de présenter une approche centrée sur les moments qui comptent dans la vie de chacun. L'univers « Gasy Money » a notamment occupé une place importante dans les échanges et la communication déployée au cours de la soirée.

Cette démarche repose sur une idée simple : les besoins financiers correspondent à des situations concrètes.

À distance

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La réalisation d'un projet peut nécessiter un accompagnement, tandis qu'une famille peut avoir besoin de solutions pour mieux gérer ses finances.

Un rêve ou un objectif personnel peut également demander du temps et une organisation financière adaptée.

Cette proximité avec les réalités quotidiennes passe aussi par les outils mis à la disposition des clients. BGFIBank Madagascar propose notamment des services numériques permettant d'effectuer certaines opérations à distance. Ces solutions facilitent la gestion bancaire des personnes qui souhaitent accéder à leurs services sans avoir à se déplacer systématiquement.

L'enjeu dépasse ainsi la simple utilisation d'un service bancaire. Pour les particuliers comme pour les porteurs de projets, disposer de solutions accessibles peut aider à mieux organiser les différentes étapes d'un projet et à prendre les décisions du quotidien. La banque cherche ainsi à inscrire son action dans les réalités auxquelles ses clients sont directement confrontés.

« Parce que nous protégeons ce qui compte vraiment», résume la signature mise en avant lors de cette rencontre. Elle traduit la volonté de placer l'humain et la proximité au centre du message porté par le directeur général, Antoine Evrad Evouna Ossi.