Madagascar: Ressources minières - L'exportation d'or réouverte

La filière aurifère reprend progressivement ses activités dans le pays. Après seize années d'interruption, le gouvernement a rouvert, au mois d'août dernier, la possibilité de demander des autorisations d'exploitation de l'or. Désormais, les exportations légales du métal jaune sont également de nouveau autorisées, selon les déclarations du ministre des Mines, Andriamparany Carl, samedi dernier.

« Je précise que seuls les détenteurs d'un « agrément de comptoir » peuvent demander une autorisation d'exportation légale d'or. Le traitement des dossiers d'exportation se fait uniquement au guichet unique d'exportation du Mining Business Center, à Ivato. Ce centre regroupe les représentants de l'État, de la Douane, de l'Agence nationale antifraude (ANAF) ainsi que du Laboratoire des mines de Madagascar », a expliqué le ministre Carl Andriamparany.

Samedi, deux entreprises titulaires d'un « agrément de comptoir » avaient déjà déposé leur demande d'autorisation d'exportation d'or. Malgré la décision prise par l'État il y a seize ans, l'exploitation et l'exportation clandestines d'or se sont poursuivies dans le pays. De nombreuses cargaisons auraient quitté le territoire, si l'on en croit les rapports publiés à l'étranger. Certaines sont toutefois interceptées à l'aéroport d'Ivato, comme cela s'est encore produit dimanche 13 septembre dernier.