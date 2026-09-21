Madagascar: Concert - Reko Band remplit son contrat

Majoritairement jeune, le public du Palais des Sports a repris en choeur les titres de Reko, entre nouveautés, grands classiques, jeux de lumière et collaborations musicales.

Le Palais des Sports s'est transformé hier en véritable espace de partage musical. À guichets fermés, le concert de Reko a rassemblé un public mixte, largement composé de jeunes, qui a chanté et dansé tout au long du spectacle. Installée au milieu de la salle, la scène a placé les artistes au plus près du public.

Visuellement, le concert a misé sur un dispositif particulièrement travaillé. Des danseurs étaient présents de différents côtés de la scène, accompagnés par des jeux de lumière et des effets spéciaux, notamment des spectacles de feu dans les airs. Des écrans circulaires entouraient la partie supérieure de la scène, diffusant tantôt les images des artistes, tantôt les paroles des chansons. D'autres écrans, placés à l'avant et à l'arrière, complétaient le dispositif, tandis que des éclairages décoratifs entouraient la structure. Une dizaine de personnes, choristes compris, ont ainsi participé au spectacle aux côtés du groupe, contribuant à une mise en scène pensée pour accompagner les différents moments musicaux.

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Le groupe a notamment présenté son nouvel album, Upside Down, sorti en juin 2026. Plusieurs titres de cet opus ont été dévoilés au public, dont Garden, également repris en choeur.

Des titres repris en choeur

Le morceau Upside Down, qui donne son nom à l'album, a constitué un autre moment important de la présentation de ce nouveau répertoire en anglais. Les spectateurs ont accompagné le groupe en levant les mains et en reprenant les paroles.

Le concert a également fait place aux morceaux qui ont marqué le parcours de Reko. Any ho any et Tongasoa ont notamment figuré parmi les titres interprétés. Avec Fianakaviana iray, le public a une nouvelle fois chanté avec le groupe, dans un moment placé sous le signe de l'harmonie, de l'union et de la fraternité.

Autre séquence, Ny fanjakany, tiré de l'album Fantatrao ve, publié en mars 2026, a apporté une dimension plus spirituelle au spectacle. La chanson aborde notamment la dévotion, le don de soi et la foi chrétienne.

Le répertoire s'est également ouvert à l'album Misia, sorti le 8 décembre 2025, avec Such Things. Le concert a ensuite pris une autre couleur avec l'arrivée de Jimmy Harison. Une démonstration autour de la guitare a réuni l'artiste et les membres de Reko, avant leur interprétation de Vadiko ianao, l'un des titres de Jimmy Harison. La séquence s'est distinguée par un véritable échange autour de la guitare, les artistes jouant chacun de son instrument, avant de poursuivre avec Velon'aina de Reko, dans une version aux accents funky.

Parmi les autres invités, Erica Durock a rejoint Reko sur scène pour interpréter Fohazo ilay zaza. La chanteuse a ensuite retrouvé le groupe aux côtés de Jimmy Harison pour One Thing, un moment particulièrement remarqué du concert.

Reko célèbre cette année ses huit ans d'existence. La formation réunit notamment Diary à la basse et au chant, Zazah à la batterie, Princia à la guitare et Fy à la guitare acoustique et au chant lead. Le groupe évolue dans un registre de folk progressif, construit autour de la guitare acoustique et enrichi par les autres instruments.