Madagascar: Iavoloha - Le colonel Randrianirina reçoit les travailleurs de Fasanikarana

Les travailleurs ayant perdu leur emploi après la fermeture du stationnement de Fasanikarana ont pu exposer directement leurs doléances au chef de l'État. Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, les a reçus hier au palais d'État d'Iavoloha.

Selon une publication diffusée sur la page Facebook de la présidence de la Refondation de la République, le chef de l'État leur a annoncé qu'il rechercherait des solutions à leurs requêtes. Il aurait également indiqué que cette situation offrait l'occasion de formaliser et de normaliser les activités susceptibles d'être exercées sur le site d'Amoronankona.

La construction de petits box normalisés et uniformes, si l'espace disponible le permet, figure parmi les pistes évoquées. Ces installations seraient destinées à la vente de divers produits et à l'aménagement d'espaces de restauration accessibles à tous. « Ces petites structures permettront à la fois d'assurer l'ordre et la propreté, tout en donnant à l'ensemble des travailleurs présents sur place la possibilité de s'acquitter d'impôts clairement définis », a précisé le président.

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La question de la sécurité des passagers a également été abordée. Le colonel Randrianirina a évoqué la possibilité de créer un bureau destiné aux porteurs de bagages afin d'encadrer leur activité. « Les bousculades et les accrochages avec les bagages des passagers ne seront plus tolérés », a-t-il affirmé, avant d'ajouter : « Notre objectif commun est de disposer, à Amoronankona, d'une gare routière moderne et bien organisée pour le bien de chacun. »

Le chef de l'État a toutefois précisé qu'une descente sur le terrain restait nécessaire, en collaboration avec les responsables concernés, afin d'évaluer les espaces disponibles pour ces futures infrastructures. En attendant la concrétisation de ces projets, il a accordé une aide financière aux travailleurs reçus lors de cet échange.