Nigeria: Les actions nigérianes bondissent de 2,78 % alors que la capitalisation boursière dépasse les 122 milliards de dollars

Les actions nigérianes ont renoué avec la hausse au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 septembre, l'indice NGX All-Share progressant de 2,78 % pour atteindre 249 804,56 points.

La capitalisation boursière a progressé de 2,90 % pour atteindre ₦162 157 milliards (122 milliards de dollars), tandis que la performance de l'indice depuis le début de l'année 2026 s'est établie à 60,53 % (74,32 % en dollars américains), prolongeant ainsi l'une de ses meilleures performances annuelles de ces dernières années.

La valeur des transactions a augmenté, passant de ₦130,15 milliards la semaine précédente à ₦237,99 milliards, alors même que le volume a reculé, passant de 3,65 milliards à 3,25 milliards d'actions. Le secteur des services financiers a représenté 79,43 % des actions échangées et 40,85 % de la valeur des transactions. Fidelity Bank, Sterling Financial Holdings et Mutual Benefits Assurance ont représenté 37,83 % du volume total.

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La reprise a été généralisée, avec 52 titres en hausse contre 32 en baisse, inversant la tendance de la semaine précédente où seuls 9 titres avaient progressé et 80 avaient reculé. Le secteur bancaire a progressé de 4,43 %, celui du pétrole et du gaz de 3,71 % et celui des biens industriels de 3,12 %. L'indice NGX Premium a grimpé de 5,06 %, tandis que l'indice plus large des biens de consommation a progressé de 4,87 %.

UPDC Real Estate Investment Trust a mené la hausse avec une progression de 34,91 %, suivi de Sovereign Trust Insurance à 30,95 % et de Mutual Benefits Assurance à 22,03 %. Nigerian Exchange Group a progressé de 21,55 %, tandis que First HoldCo a gagné 17,65 %. Transcorp Power a été le plus grand perdant avec une baisse de 18,94 %.

Cette remontée s'est produite au cours de la première semaine de l'introduction en bourse de Dangote Refinery, d'un montant de 2 150 milliards de nairas, et à la veille du retour du Nigeria au statut de marché frontalier du FTSE Russell, le 21 septembre. Cette double conjoncture a attiré l'attention sur la liquidité du marché, les investisseurs locaux finançant les souscriptions à l'introduction en bourse tandis que les gestionnaires internationaux se préparent au retour du Nigeria dans les indices de référence mondiaux des marchés frontaliers.

Points clés à retenir

Les chiffres de la semaine indiquent que la NGX a bien absorbé le lancement de l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote, sans que l'on assiste à la crise de liquidité généralisée à laquelle s'attendaient certains investisseurs. Le volume des échanges sur le marché des actions a augmenté de plus de 80 % par rapport à la semaine précédente, tandis que 52 titres ont progressé et que la capitalisation boursière a dépassé les ₦162 000 milliards.

Le moment choisi est également important, car la reclassification du Nigeria au sein de l'indice FTSE Russell prend effet le 21 septembre, ce qui signifie que les échanges de cette semaine ont eu lieu avant que le pays ne réintègre officiellement l'univers des marchés frontières. Cette évolution peut donc refléter un positionnement en prévision de ce changement plutôt que des flux passifs liés à l'indice déjà effectués.

Une fois la reclassification effective, 31 entreprises nigérianes devraient intégrer la série d'indices « Frontier » du FTSE, offrant ainsi aux fonds internationaux une raison supplémentaire d'évaluer les actions nigérianes de grande capitalisation et liquides. Parallèlement, l'introduction en bourse de Dangote reste ouverte jusqu'au 13 octobre et vise à lever ₦2 150 milliards auprès des investisseurs.

Cela crée deux événements majeurs simultanés sur les marchés de capitaux : une vente d'actions sur le marché national visant à lever de nouveaux fonds et un changement d'indice susceptible de favoriser la participation étrangère. La hausse de 60,53 % enregistrée depuis le début de l'année signifie que les valorisations ont déjà évolué ; les bénéfices et les flux de trésorerie vont donc prendre davantage d'importance. Le prochain défi consistera à déterminer si le marché pourra maintenir sa liquidité après la mise en oeuvre de la réorganisation du FTSE, alors que les investisseurs continuent de financer l'offre de Dangote.