Sénégal: SM10 Agro - Sadio Mané reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

Au lendemain de la pose de la première pierre de son projet agro-industriel SM10 Agro à Bambali, l'international sénégalais Sadio Mané a indiqué avoir été reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il a fait part de sa satisfaction à l'issue de cette rencontre, au cours de laquelle le projet a notamment été évoqué.

« Ravi et honoré d'avoir été reçu par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal », a écrit Sadio Mané. Il a remercié le chef de l'État pour « son écoute, sa disponibilité et l'attention accordée » à SM10 AGRO, un projet auquel il dit accorder une importance particulière.

Cette rencontre intervient quelques heures après le lancement officiel du projet à Bambali, dans la région de Sédhiou. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue samedi 19 septembre, en présence notamment du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

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Évalué à 11,7 milliards de francs CFA, SM10 Agro doit être implanté sur un périmètre de 500 hectares. Le projet est principalement orienté vers la production, la conservation et la transformation de la mangue. Il prévoit notamment des unités de transformation, dont une dédiée à la fabrication de beurre de mangue, ainsi qu'un centre de formation aux métiers agricoles et un volet consacré à la recherche-développement.

Selon les données présentées lors de la présentation du projet, l'initiative doit permettre de créer plus de 1 000 emplois directs au démarrage, avec un objectif pouvant atteindre 2 500 emplois à terme. Une plantation de 500 hectares est également prévue, avec quelque 78 000 arbres annoncés.

Le projet part notamment du constat des pertes importantes enregistrées dans la filière mangue dans la région de Sédhiou, en raison de capacités encore limitées de stockage et de transformation. Sadio Mané avait indiqué que 30 à 40 % des récoltes de mangues pouvaient être perdues dans la région. L'ambition affichée est donc de renforcer la transformation locale et de conserver davantage de valeur ajoutée dans le terroir.