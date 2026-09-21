Sénégal: Gossas - Le 3FPT mise sur la proximité pour rapprocher les jeunes de la formation

À Gossas, les 72 Heures de l'emploi et de la formation professionnelle prennent une dimension résolument pratique. Entre information, orientation et échanges directs, le 3FPT et la Direction de l'Emploi rapprochent les dispositifs publics des jeunes, des femmes et des porteurs de projets. Avec l'initiative « Une ASC, des métiers », le 3FPT entend également s'appuyer sur le mouvement associatif pour élargir l'accès à la formation et à l'insertion.

À Gossas, la formation professionnelle est allée à la rencontre des populations. La première journée des 72 Heures de l'emploi et de la formation professionnelle, tenue samedi 19 septembre, a été marquée par une forte dimension de proximité. Dans les stands et les espaces d'échange, jeunes, femmes et porteurs de projets sont venus s'informer sur les opportunités de formation, les mécanismes de financement et les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.

Au stand du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), les échanges ont essentiellement porté sur les possibilités de financement de la formation professionnelle, les conditions d'accès et les démarches d'enrôlement. À quelques mètres, la Direction de l'Emploi présentait ses mécanismes d'orientation et d'accompagnement vers l'insertion.

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Cette présence de proximité répond à un enjeu essentiel : permettre aux populations de mieux connaître les dispositifs publics et, surtout, de savoir comment y accéder. Pour beaucoup de jeunes et de femmes, l'information constitue en effet la première étape avant la formation, la qualification ou l'insertion.

Les ASC comme relais

Cette dynamique s'est poursuivie dimanche avec la rencontre consacrée à l'initiative « Une ASC, des métiers ». Présidée par le Directeur général du 3FPT, Souleye Kane, la rencontre a réuni les responsables des mouvements de jeunesse, des représentants des ASC, des femmes et plusieurs acteurs locaux.

À travers cette initiative, le 3FPT entend faire des associations sportives et culturelles un relais supplémentaire pour rapprocher les jeunes de la formation professionnelle. Le mouvement associatif, particulièrement présent dans les quartiers et les localités, apparaît ainsi comme un espace privilégié pour diffuser l'information et identifier les besoins en qualification.

Le Directeur général a présenté les dispositifs d'accompagnement du 3FPT ainsi que les actions réalisées dans le département de Gossas entre 2021 et 2026. Il a également annoncé la mise en place d'un programme spécial destiné aux 107 associations sportives et culturelles (ASC) du département.

La rencontre a également permis de recueillir les préoccupations exprimées par les jeunes et les femmes sur les questions de qualification et d'insertion. Dans ce cadre, le 3FPT a annoncé la prochaine remise d'attestations à 800 femmes formées à Gossas.

De l'information à l'insertion

Aux côtés du 3FPT, la Direction de l'Emploi participe à cette mobilisation qui se poursuit jusqu'au 21 septembre. Les deux structures partagent une même démarche : rapprocher les services publics des populations et faciliter l'accès à l'information, à la formation et aux dispositifs d'insertion.

La rencontre s'est tenue en présence du Directeur général de l'Emploi, de l'Inspecteur de la Jeunesse, des responsables et représentants de l'ODCAV, de la Zone 1 et des ASC de Gossas, ainsi que des représentantes des GIE de femmes de Diandéré.

À travers ces 72 Heures, Gossas devient ainsi un espace d'échanges entre les populations et les acteurs de la formation et de l'emploi. Une démarche de proximité qui vise à transformer l'information en opportunités concrètes pour les jeunes et les femmes.