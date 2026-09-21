Sénégal: Gaya établit un record historique et reçoit 300 millions de F CFA pour les femmes

A l'occasion de la journée de circoncision gratuite organiséele vendredi 18 septembre, à Gaya, par le Mouvement Génération originale citoyenne (Goc), 1200 femmes de Dagana et Podor ont reçu des attestations de formation et une enveloppe de 300 millions Fcfa. L'objectif est de les ouvrir les portes de l'entrepreneuriat a travers les groupements de femmes et de faire un pas vers l'autonomie.

Le village de Gaya, dans le département de Dagana, a connu, vendredi, une journée exceptionnelle. Dans le cadre de la 11e édition de la campagne de circoncision gratuite itinérante initiée par le Mouvement Génération Citoyenne de Mamadou Guèye, 350 enfants ont été circoncis. Un chiffre qui bat le précédent record de 325 enregistré à Silly Coton et qui constitue, selon les organisateurs, la meilleure performance depuis onze ans.

Au-delà de l'aspect sanitaire et traditionnel, la journée a été marquée par la remise d'attestations de formation en saponification à 1 200 femmes issues de groupements des départements de Dagana et de Podor, ainsi que par la distribution d'une enveloppe de 300 millions de F CFA provenant du partenaire U-IMCEC.

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« C'est une très grande journée bien remplie à Gaya. Trois cent cinquante enfants ont été circoncis avec tout le package. Elle est aussi marquée par la remise des attestations de formation pour 1 200 femmes et du gros chèque de 300 millions », a déclaré Mamadou Guèye, président du Mouvement Génération Citoyenne et membre fondateur du parti Kiiray. Il a justifié le choix de Gaya par la présence du Dr Babacar Toumbou, « un homme exceptionnel qui n'a pour ligne de mire que Gaya ».

Pourtant la cité religieuse avait déjà accueilli, il y a quelques mois, une grande journée de consultations ophtalmologiques avec 300 personnes reçues et plus de 200 lunettes offertes.

Le promoteur a insisté sur la philosophie de son action : « On les a formées pour travailler. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est se battre pour que nos femmes, nos jeunes et nos hommes puissent produire 90 % de nos besoins. Il faut minimiser l'importation et tendre vers l'autonomisation ». Ainsi, il a rappelé sa théorie des « 3F » : Formaliser, Former et Financer, appliquée depuis quatorze ans dans le social et le développement. Enfin Guèye « L'Original » a annoncé le lancement prochain de sessions d'éducation financière pour accompagner les groupements de femmes.

De son côté, le Dr Babacar Toumbou, coordonnateur national du Cercle de Réflexion et d'Action Citoyenne (CRAC) et président du Conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, natif de Gaya, a salué « une journée remplie ». « Le partenaire Mamadou Guèye a gratifié Gaya de deux activités phares. Nous avons battu le record de circoncisions. Cet après-midi, plus de 1 200 femmes ont reçu leurs attestations. Cerise sur le gâteau, un chèque de 300 millions mis à leur disposition pour créer des micro-entreprises et accompagner leurs familles », a-t-il souligné.

Il a rappelé que Gaya n'était pas initialement dans le programme et a remercié le promoteur d'avoir « inséré » la localité. Le Dr Toumbou a également évoqué la feuille de route commune : après les enfants et les femmes, les prochaines actions viseront les jeunes, les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, notamment à travers la pisciculture, afin de renforcer l'autonomisation et l'entrepreneuriat local. « L'ambition, c'est contribuer au développement de Gaya, Incha'Allah », a-t-il conclu.

Cette journée s'inscrit dans une série d'interventions sociales et économiques menées à Gaya depuis plusieurs mois, confirmant la volonté des organisateurs d'agir de manière inclusive sur toutes les catégories de population.