Sénégal: Diocèse de Thiès - L'abbé Osario Gomis meurt dans un accident à Bambey

L'Église catholique du Sénégal est en deuil. L'abbé Osario Gomis a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026, sur la route du Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey.

Selon des informations rapportées par la RFM, le prêtre s'était rendu sur les lieux pour raccompagner un confrère qui devait y célébrer une fête pastorale.

Ce qui devait être un simple déplacement à caractère amical et pastoral s'est finalement transformé en drame. La disparition de l'abbé Osario Gomis plonge ainsi le diocèse de Thiès et la communauté catholique dans la consternation.

Les circonstances précises de l'accident restent à établir.