Afrique: Cyclisme - Entre ambitions de podium et apprentissage

La sélection mauricienne s'apprête à se mesurer au gratin du cyclisme mondial. Neuf cyclistes défendront le quadricolore du 20 au 27 septembre à Montréal au Canada. Si pour Kimberley Le Court-Pienaar et Tristan Hardy, l'objectif sera de viser un résultat, pour les autres ce sera une occasion d'engranger de l'expérience.

Pour l'entraîneur national, Vincent Graczyk, les Championnats du monde sont l'échéance majeure de l'année pour un cycliste. «C'est LA compétition de l'année», lance-t-il. «Pour Samuel Quevauvilliers, Jeremy Raboude et Camille Chasteau, ce sera une grande première qui va leur permettre d'emmagasiner de l'expérience.»

«Kim sera en quête du titre dans la course en ligne. Elle l'a clamé haut et fort. Elle n'a pas fini sa préparation comme elle le souhaitait en raison de sa chute lors de la Classic Lorient Agglomération - Ceratizit (Ndlr : le 29 août dernier en France). Mais connaissant son fort caractère et sa force mentale, elle saura rester focus sur sa course», indique le technicien français. Comme l'an dernier au Rwanda, la multiple championne de Maurice aura son propre staff technique autour d'elle avec la DS Fien Delbaere, la mécanicienne Sanne Geroms et la masseuse Karis Verfaillie.

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Pour Graczyk, on est en droit d'attendre un très bon résultat de la part de Tristan Hardy chez les juniors. Vainqueur du Tour de la Réunion début août, le jeune espoir a réalisé de très bons résultats en France par la suite et a continué à monter en puissance en vue de l'échéance canadienne. «Tristan s'est bien préparé. Il aura le couteau entre les dents et une belle carte à jouer, notamment dans la course en ligne. La course risque d'être décousue et s'il peut se placer à l'avant, il a de bonnes chances de faire un résultat, voire un podium», observe l'entraîneur national. Il sera également intéressant de suivre sa prestation dans le contre-lamontre individuel, une épreuve qu'il affectionne.

«Le relais mixte nous tient à coeur. Maurice a été championne d'Afrique au Kenya en 2025 et on veut savoir si on est toujours l'une des meilleures nations du continent. Camille Chasteau se remet juste en route.

Elle est en pleine découverte et je pense qu'elle sera motivée à l'idée de donner son maximum pour aider Kim et Lucie (Lagesse)», confie le coach. Associés au trio féminin, on retrouvera Alexandre Mayer, Jeremy Raboude et Daniel Yon Hin. Ce dernier, que l'on a découvert lors du Tour de Maurice en juin, défendra pour la première fois les couleurs mauriciennes dans une compétition internationale.

Juliano Ndriamanampy, qui a passé plusieurs mois en France au sein de la Team INCA, et que l'on a trouvé solide sur le Tour de la Réunion, sera aussi en lice chez les juniors. Fort de cela, celui qui va passer professionnel la saison prochaine au sein de la Team Amani, devrait produire une bonne performance.

Jeremy Raboude, juste à temps !

L'attente a été longue pour Jeremy Raboude. Mais le champion de Maurice sur route 2026 a pu récupérer son passeport jeudi. Juste à temps ! Il a pris l'avion le jour même à destination de Dubaï avant de prendre un autre vol pour Montréal. Le cycliste avait reçu un courriel le mercredi 9 septembre pour l'informer que sa demande de visa pour le Canada avait été acceptée.

Il s'est rendu le lendemain matin au consulat du Canada à Port-Louis en compagnie de Vincent Graczyk pour déposer son passeport qui a ensuite été envoyé à Pretoria en Afrique du Sud. Il a récupéré son passeport dûment estampillé jeudi matin et a pu prendre l'avion quelques heures plus tard. Une très bonne nouvelle pour le sociétaire du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe (VCJCC). Il aurait été fort regrettable qu'il rate un événement aussi important en raison de problèmes d'ordre administratifs.

La sélection

Élite hommes : Alexandre Mayer (CLM individuel, relais mixte et course en ligne), Daniel Yon Hin (CLM individuel et relais mixte)

Moins de 23 ans hommes : Jeremy Raboude (CLM individuel, relais mixte et course en ligne), Samuel Quevauvilliers (CLM individuel et course en ligne)

Junior hommes : Tristan Hardy (CLM individuel et course en ligne), Juliano Ndriamanampy (CLM individuel et course en ligne)

Élite dames : Kimberley Le Court-Pienaar (relais mixte et course en ligne), Lucie Lagesse (CLM individuel, relais mixte et course en ligne)

U23 dames : Camille Chasteau (CLM individuel, relais mixte et course en ligne)

Directeur sportif : Vincent Graczyk

Mécano : Mervyn Bignoux

Le programme

Dimanche 20 septembre

Contre-la-montre individuel dames et hommes élite

Lundi 21 septembre

Contre-la-montre individuel dames et hommes U23

Mardi 22 septembre

Relais mixte

Contre-la-montre individuel hommes juniors

Mercredi 23 septembre

Journée de repos

Jeudi 24 septembre

Course en ligne dames U23

Course en ligne hommes juniors

Vendredi 25 septembre

Course en ligne hommes U23

Samedi 26 septembre

Course en ligne dames élites

Dimanche 27 septembre

Course en ligne hommes élites