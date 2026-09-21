Sénégal: Bambey - Deux morts dans un accident de la circulation

Bambey — Deux personnes ont péri dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Bambey, a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les premiers éléments de constatation sur les lieux, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule dans un virage situé à une cinquantaine de mètres du Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey, avant de heurter violemment un arbre.

Le choc ayant été d'une extrême violence, les victimes étaient probablement inconscientes au moment où le véhicule a pris feu, explique la même source.

Les corps ont été retirés du véhicule par les sapeurs-pompiers et déposés à la morgue de l'Hôpital régional de Diourbel.

Avisé des faits, le procureur de la République de Diourbel a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident et de l'incendie.