Afrique: JOJ Dakar 2026 - A Saly, Bacary Sarr appelle la jeunesse à s'approprier l'événement

Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bacary Sarr, a appelé, samedi, la jeunesse et les populations de Saly (Mbour) à s'approprier les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et à se mobiliser pour assurer la réussite de cet événement, dont la première édition sur le continent africain se tiendra dans quelques semaines.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) se dérouleront à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"Notre jeunesse est prête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, avec fierté, responsabilité et un engagement sans faille", a déclaré M. Sarr, lors du +Gatandou JOJ+, une activité de mobilisation organisée à la plage Safari de Saly dans le cadre des préparatifs de cette manifestation sportive internationale.

"Les Jeux olympiques de la jeunesse ont été pensés pour vous. Ils vous appartiennent. Je vous invite donc à vous les approprier', a-t-il lancé.

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Selon le ministre, les JOJ Dakar 2026 constituent "bien plus qu'un événement sportif", puisqu'ils représentent un projet de "rayonnement international, de mobilisation citoyenne et d'esprit pour toute une génération".

Il a souligné que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accorde une importance particulière à l'implication des populations, notamment des jeunes, dans la préparation et la réussite de cet événement.

Il a salué la mobilisation enregistrée à Saly, estimant que le +Gatandu JOJ+ avait permis d'associer sport, culture et valeurs olympiques à travers plusieurs activités.

"Saly confirme ainsi sa place parmi les villes les plus engagées dans cette grande aventure nationale", a-t-il soutenu, en saluant notamment "l'organisation remarquable", la "diversité des activités" et "la mobilisation exceptionnelle de sa jeunesse".

Bacary Sarr a souligné les actions de préparation et de renforcement de capacités menées en marge de cette mobilisation.

Une session destinée aux journalistes sportifs a notamment été organisée pour renforcer leurs connaissances et leurs compétences en vue de la couverture des compétitions, tandis que 100 jeunes de Saly ont bénéficié d'une formation assurée par la Direction générale de la Police nationale pour participer comme volontaires à la réussite des JOJ.

"Ces initiatives traduisent parfaitement l'esprit des Jeux : former, responsabiliser, transcender et préparer la jeunesse aux défis de demain", a soutenu le ministre, rappelant que les jeunes représentent près des trois quarts de la population sénégalaise.

Il a invité cette jeunesse à devenir "les premiers ambassadeurs des JOJ" et à montrer au monde "le visage d'une jeunesse sénégalaise dynamique, disciplinée, accueillante, innovante et fière de son identité".

Il l'a également exhortée à faire vivre la "Teranga sénégalaise" auprès des visiteurs attendus à l'occasion de cette compétition.

Le ministre a, par ailleurs, remercié les autorités municipales de Saly, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), la Direction générale de la police nationale, la préfecture, le CETUD, la SAPCO, la Fédération sénégalaise d'équitation et d'olympisme, la Direction de la communication, ainsi que les partenaires ayant contribué à l'organisation du +Gatandu JOJ+.

Il a salué l'appui de la LONASE et l'engagement des associations, mouvements sportifs et culturels, organisations communautaires et autres acteurs ayant participé à cette mobilisation.

M. Sarr a enfin annoncé la poursuite des activités de mobilisation dans les prochaines semaines, notamment avec la tournée de la flamme olympique, appelée à constituer, selon lui, "un moment fort de rencontre entre les populations et les Jeux olympiques".

La cérémonie a été ponctuée de démonstrations sportives et d'animations culturelles de Kick-Boxing, d'un concours de +bakk+ et des prestations artistiques, dont celle de l'artiste Elage Diouf, ainsi qu'une participation des lutteurs Eumeu Sène et Papa Sow.