Sénégal: Kolda - Une association culturelle s'engage pour la sauvegarde de la mémoire collective

La Compagnie des Arts et du Patrimoine Africain (C.A.P.A) a officiellement lancé ses activités, dimanche, à Kolda (sud), avec l'ambition de contribuer à la sauvegarde, à la valorisation et à la transmission du patrimoine historique et culturel africain aux générations actuelles et futures.

"La C.A.P.A est une association culturelle créée par des femmes et des hommes de Doumassou-Gadapara, deux quartiers historiques de la commune de Kolda. Elle est née d'une volonté commune de contribuer à la sauvegarde de la mémoire collective et au renforcement des repères culturels de la jeunesse", a expliqué son président, Oumar Baldé.

Dans un contexte marqué par de profondes transformations sociales et l'influence croissante des réseaux sociaux, l'association entend faire de la culture un levier d'éducation, de transmission, de cohésion sociale et de développement économique.

"La C.A.P.A entend inscrire son action dans une démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine historique et culturel de Kolda et oeuvrer à la promotion et à la préservation des sites historiques du Fouladou-Pakao", a indiqué M. Baldé.

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L'association compte également faire connaître les grandes pages de l'histoire africaine à travers différentes formes d'expression artistique, notamment le théâtre, le cinéma, les contes et les spectacles vivants.

Cette démarche vise, selon son président, à rendre l'histoire "plus accessible, vivante et proche des nouvelles générations", confrontées à une perte progressive de certains repères culturels.

La jeunesse au coeur de l'action

La formation et l'accompagnement des jeunes figurent parmi les principales priorités de la C.A.P.A.

"Des activités de formation seront proposées afin de permettre aux jeunes talents de développer leurs compétences, de révéler leur potentiel et de découvrir les métiers des arts et de la scène", a annoncé M. Baldé.

Dans ce cadre, l'association prévoit notamment l'organisation d'un atelier de formation destiné aux jeunes talents dans les domaines de l'interprétation théâtrale et des arts de la comédie.

Son programme prévoit également la projection d'un film suivie d'un débat citoyen consacré à la figure historique de Mamadou Dia, sur l'esplanade de la mairie de Kolda, ainsi qu'un forum sur le patrimoine historique et les lieux de mémoire du Fouladou-Pakao.

Une grande production théâtrale consacrée à la bataille de Kansala, accompagnée d'un concert au Théâtre de Verdure de Kolda, figure également parmi les activités envisagées.

Faire de la mémoire un héritage vivant

À travers cette programmation, la C.A.P.A entend "faire revivre l'histoire, protéger la mémoire collective et rapprocher la jeunesse de son patrimoine", a souligné son président.

"La culture ne doit pas seulement être conservée comme un héritage du passé. Elle doit également être vivante, accessible, partagée et transmise, afin de nourrir le dialogue entre les générations et de contribuer à la construction de l'avenir", a-t-il soutenu.

L'association ambitionne ainsi de contribuer au rayonnement culturel de Kolda et du Fouladou, à travers un travail articulant mémoire, culture, jeunesse et création artistique.

La journée de lancement a également été marquée par une activité de reboisement organisée par les membres de la C.A.P.A dans le quartier de Gadapara.