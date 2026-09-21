Sénégal: SONACOS - Cheikh Guèye annonce une diversification des activités au-delà de l'arachide

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Cheikh Guèye, a annoncé, samedi, à Ndoulo (Diourbel, centre), une diversification des activités de l'entreprise, avec un accent sur la transformation et le renforcement de ses capacités de production.

"Nous allons faire la diversification au lieu de nous limiter à l'arachide. Nous pensons à la transformation", a-t-il déclaré lors d'un meeting politique organisé dans la commune de Ndoulo.

Selon lui, cette nouvelle orientation doit permettre à la SONACOS de renforcer sa contribution à l'économie nationale, notamment à travers la création d'emplois en faveur des jeunes et le développement de nouvelles activités industrielles.

"Nous allons augmenter la capacité de production de la SONACOS. Nous allons créer des emplois avec la SONACOS", a-t-il assuré.

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Cheikh Guèye a expliqué que cette diversification s'inscrit dans le processus de transformation de l'entreprise nationale, conformément à la nouvelle dynamique qui lui a été assignée.

"Nous sommes là pour transformer la SONACOS puisque le président nous a insufflé une dynamique nouvelle pour aller résolument vers la transformation et les résultats", a-t-il souligné.

Il a également annoncé un accompagnement accru des femmes actives dans la transformation, notamment à travers la mise à disposition d'équipements destinés à renforcer leurs capacités de production.

Le directeur général de la SONACOS a, par ailleurs, évoqué plusieurs initiatives en faveur des populations de Ndoulo, une commune regroupant 56 villages, dont 34 ne sont pas encore électrifiés.

Il a annoncé des démarches, en collaboration avec l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) et des partenaires, pour contribuer à l'électrification de ces localités.

Cheikh Guèye a aussi annoncé la mise à disposition de moulins à mil au profit des femmes ainsi que la mise en place d'un programme destiné à favoriser l'emploi des jeunes.

Prenant la parole à son tour, le ministre des Collectivités territoriales, Balla Moussa Fofana, a insisté sur l'importance de l'agriculture, de l'emploi et de l'industrialisation dans les politiques publiques.

"Nous ne pouvons pas parler de l'avenir sans l'agriculture, l'emploi et l'industrialisation", a-t-il déclaré, soulignant le rôle des pôles territoriaux dans la stratégie d'industrialisation du pays.

La rencontre s'est déroulée en présence notamment du directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR), Abib Diop, du représentant des 56 villages de Ndoulo, Abdou Sow, ainsi que de plusieurs responsables politiques et d'un nombreux public.