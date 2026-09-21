Sénégal: Bakel - Inauguration d'une arène communale d'un coût de 60 millions de FCFA

Bakel — Le maire de la commune de Bakel (est), Ibrahima Baba Sall a inauguré, samedi soir, l'arène communale, financée à hauteur de soixante millions de FCFA, a constaté l'APS.

Ce temple du la lutte, dont les travaux ont duré six mois a une tribune d'une capacité d'accueil de 300 personnes. L'infrastructure est financée par la Banque mondiale à travers le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC).

"Bakel Arena appartient à toute la communauté. Sa construction a mobilisé d'importantes ressources, il nous appartient donc de la préserver. J'invite les acteurs du sport à faire preuve de responsabilité. Une infrastructure publique n'a de valeur que si elle est entretenue, respectée et utilisée au bénéfice du plus grand nombre", a lancé M. Sall.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration en présence du coordonnateur national du PRDC, Mamadou Dédhiou, du représentant du maire de Gouraye (Mauritanie), des chefs de service, chefs coutumiers et acteurs du sportif de Bakel.

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"Aujourd'hui, a-t-il précisé, nous n'inaugurons pas seulement une infrastructure sportive, mais plutôt une nouvelle étape pour le devenir de Bakel".

Le maire a appelé à faire de Bakel Arena un temple du sport et du fair-play, soulignant que son ambition est de faire "du sport un instrument d'éducation, de santé, de cohésion sociale et d'épanouissement de notre jeunesse".

Avant cette cérémonie, M. Sall a procédé à la pose de la première pierre du nouvel hôtel de ville de Bakel. Une infrastructure communale d'un coût global de 112 millions de FCFA , financé par le PRDC, dans le cadre de son accompagnement aux zones frontalières.

Selon lui, l'ancien hôtel de ville, construit en 1965, ne correspond plus ni aux exigences d'une administration moderne, ni aux aspirations légitimes des populations. "Force est de reconnaître que cette bâtisse, autrefois symbole de la jeune commune, est déjà fortement dégradée et proche de la ruine", a-t-il estimé.

"Il fallait donc réagir et aujourd'hui nous agissons", a-t-il soutenu pour justifier la construction d'une nouvelle municipalité qui sera érigée sur une superficie de 300 mètres carrés et dont les travaux vont durer trois mois.