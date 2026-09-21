Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le maire de Saly appelle à une mobilisation générale dans le département de Mbour

Le maire de Saly, Ousmane Guèye, a appelé, samedi, les populations, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs du département de Mbour à se mobiliser pour assurer la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, rappelant que sa localité figure parmi les trois communes sénégalaises retenues pour accueillir les compétitions."Nous devons tous nous mobiliser", a déclaré M. Guèye lors du +Gatandu JOJ+, une activité de mobilisation organisée à la plage Safari de Saly, en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bacary Sarr, et du coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Ibrahima Wade.

Selon le maire, l'organisation des JOJ Dakar 2026 dépasse le cadre d'une compétition sportive et concerne "le Sénégal et le monde", le pays étant appelé à accueillir la première édition de cet événement olympique sur le continent africain.

Il a ainsi invité les autorités et les populations à mesurer la portée de cette responsabilité et à prendre, chacun à son niveau, les dispositions nécessaires pour sa réussite.

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"Si le Sénégal réussit, c'est toute l'Afrique qui en bénéficiera", a-t-il souligné, appelant à une mobilisation allant "de l'école jusqu'au président de la République".

Ousmane Guèye a indiqué que Saly se prépare depuis la désignation des sites devant accueillir les JOJ, avec l'implication du conseil municipal, du personnel communal, des populations, des imams, des responsables de daaras et des différents acteurs de la commune.

Il a expliqué que cette mobilisation se traduit dans la préparation du budget et dans les différentes initiatives engagées en prélude à l'événement.

"Parmi les 558 communes du Sénégal, seules trois communes ont été retenues pour accueillir les Jeux, et Saly fait partie de ces trois communes", a-t-il rappelé, estimant que cette responsabilité impose une mobilisation particulière de la commune.

Le maire a également salué l'engagement des autorités administratives et sécuritaires, notamment le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, le préfet du département de Mbour, Daouda Diop, le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, Elhadj Djiby Bocoum, ainsi que les forces de sécurité.

Il a assuré que Saly continuera à travailler sur les questions liées notamment à la sécurité et à l'accueil des visiteurs.

Le maire a, par ailleurs, demandé au ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bacary Sarr, de transmettre au président de la République, l'engagement des collectivités et des populations du département de Mbour à accompagner les JOJ.

"Le département de Mbour est mobilisé. La région de Thiès est mobilisée", a-t-il affirmé, saluant le déplacement à Saly de plusieurs maires du département malgré leurs contraintes pour participer à cette activité.

De son côté, le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, a salué l'initiative Gatandu, estimant qu'elle traduit l'ambition de faire des JOJ "un projet partagé, compris et porté par la population".

Il a expliqué que la préparation des Jeux ne concerne pas uniquement les infrastructures, mais vise également à préparer les populations à vivre l'événement, à se l'approprier et à en faire "une véritable source de fierté collective".

"Saly occupe une place importante dans le dispositif de Dakar 2026", a-t-il déclaré, ajoutant que la commune accueillera plusieurs compétitions et contribuera directement à la réussite de cette première édition organisée en Afrique.

Ibrahima Wade a insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation à 42 jours de l'ouverture des Jeux, en soulignant que la préparation est à la fois "opérationnelle, citoyenne, territoriale et humaine".

Le Gatandu JOJ, organisé par le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, le COJOJ et la mairie de Saly, a été ponctué par plusieurs activités sportives et culturelles, notamment une démonstration de kick-boxing, un concours de "bakk"et des prestations musicales, dont celle de l'artiste Elage Diouf.

Des lutteurs, notamment Eumeu Sène et Papa Sow, ont également participé à l'animation en esquissant des pas de danse devant les autorités et le public à majorité jeune.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation et de mobilisation en prélude aux JOJ Dakar 2026.