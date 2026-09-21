Sénégal: Abdourahmane Mbodj s'illustre pour sa première apparition en professionnel

20 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien attaquant de Génération Foot, Abdourahmane Mbodj, s'est illustré pour sa première apparition en professionnel avec le FC Metz, en inscrivant, samedi, son premier but de la saison lors du match nul (2-2) contre Saint-Étienne, en Ligue 2 française.

Entré en jeu en seconde période alors que son équipe était menée 2-0, l'attaquant sénégalais a réduit le score à la 79e minute (1-2), relançant les Messins qui sont ensuite parvenus à égaliser face aux Stéphanois.

Transféré cet été au FC Metz par Génération Foot, Abdourahmane Mbodj avait terminé la saison 2025-2026 comme meilleur buteur du championnat sénégalais avec 13 réalisations.

Il avait largement contribué aux performances offensives de Génération Foot, meilleure attaque du championnat, avec un total de 37 buts inscrits.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.