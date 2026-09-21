Sénégal: Abdourahmane Mbodj s'illustre pour sa première apparition en professionnel

Dakar — L'ancien attaquant de Génération Foot, Abdourahmane Mbodj, s'est illustré pour sa première apparition en professionnel avec le FC Metz, en inscrivant, samedi, son premier but de la saison lors du match nul (2-2) contre Saint-Étienne, en Ligue 2 française.

Entré en jeu en seconde période alors que son équipe était menée 2-0, l'attaquant sénégalais a réduit le score à la 79e minute (1-2), relançant les Messins qui sont ensuite parvenus à égaliser face aux Stéphanois.

Transféré cet été au FC Metz par Génération Foot, Abdourahmane Mbodj avait terminé la saison 2025-2026 comme meilleur buteur du championnat sénégalais avec 13 réalisations.

Il avait largement contribué aux performances offensives de Génération Foot, meilleure attaque du championnat, avec un total de 37 buts inscrits.