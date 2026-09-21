Sénégal: Bambaly - Ousmane Sonko salue la portée du projet agro-industriel de Sadio Mané

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a témoigné samedi à Bambaly (région de Sédhiou, sud), de la portée du projet agro-industriel initié par l'international sénégalais Sadio Mané dans son village natal.

Il a qualifié le footballeur de "l'un des meilleurs ambassadeurs du Sénégal", soulignant que cette initiative constitue une étape majeure pour l'économie régionale et nationale.

"Je suis venu rendre témoignage à Sadio Mané chez lui, ici à Bambaly, au sujet de ce projet. En 2023, je lui avais suggéré d'investir dans l'agro-industrie afin que les fruits qui pourrissent en Casamance, notamment la noix et la pomme de cajou, la mangue et l'orange, puissent être transformés sur place", a expliqué Ousmane Sonko.

La production nationale de noix de cajou, estimée entre 100 000 et 150 000 tonnes, est exportée à plus de 80 % vers l'Inde.

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Pour Sonko, une transformation locale permettra de créer des emplois, de générer de la valeur ajoutée et de renforcer l'autonomie économique de la région.

Il a insisté sur la nécessité de moderniser la chaîne de production, ce qui implique un déminage humanitaire pour assainir la forêt casamançaise et garantir la libre circulation des populations.

"C'est le fondement du développement économique, industriel et social", a-t-il fait valoir, appelant les sénégalais à soutenir ce projet au profit des milliers de jeunes.

Il a rappelé que la paix reste une condition sine qua non pour bâtir une industrie durable.

Sonko a évoqué le Plan Diomaye pour la Casamance, doté d'un budget de 53 milliards FCFA, dont plus de 30 milliards FCFA ont été déjà consacrés au retour des familles déplacées. Ce plan, selon lui, illustre l'importance d'allier sécurité et développement socio-économique.

Le président de l'Assemblée nationale a appelé les internationaux, la diaspora et les sénégalais à investir dans leurs localités pour réduire le chômage et stimuler la création de richesse.