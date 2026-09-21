Sénégal: Lutte TV Awards - Sa Thiès sacré meilleur lutteur avec frappe de la saison 2026

Dakar — Le nouveau roi des arènes, Salif Sakho dit "Sa Thiès", a été sacré, samedi soir, meilleur lutteur avec frappe de la saison 2026, à l'occasion de la troisième édition des Lutte TV Awards.

Organisés par la chaîne de télévision spécialisée dans la lutte Lutte TV, les Lutte TV Awards récompensent chaque année les acteurs qui se sont particulièrement illustrés au cours de la saison de lutte sénégalaise.

Sa Thiès succède à Émile François Gomis dit "Franc", lauréat de l'édition 2025.

Le pensionnaire de l'école de lutte Balla Gaye s'est notamment illustré cette saison en détrônant, en avril dernier, Modou Lô, qui détenait le titre de "roi des arènes" depuis le 28 juillet 2019.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après son frère Balla Gaye 2, qui avait battu Modou Lô à deux reprises, Sa Thiès a à son tour pris le dessus sur le chef de file de l'écurie Rock Energy des Parcelles-Assainies, s'adjugeant ainsi le titre de roi des arènes.

Fils de l'ancien champion de lutte des années 1970, Mamadou Sakho dit "Double Less", et frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès est devenu le neuvième lutteur à accéder au trône de la lutte sénégalaise.

Depuis ses débuts en 2009, il compte 17 victoires et quatre défaites en 21 combats.

Plusieurs autres lutteurs ont été distingués lors de cette troisième édition des Lutte TV Awards.

Petit Lo a été désigné meilleur espoir, Ordinateur meilleur lutteur sans frappe et Modou Lô meilleur lutteur fair-play.

Palmarès de la 3e édition des Lutte TV Awards :