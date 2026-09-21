Sénégal: Bambaly - La population adhère au projet agro-industriel SN10

La population de Bambaly a exprimé, samedi, son adhésion au projet agro-industriel SN10, porté par l'international sénégalais Sadio Mané, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre de cette infrastructure appelée à renforcer les activités économiques de la commune.

Le maire de Bambaly, Ibrahima Touré, a salué le lancement de ce projet, estimant qu'il marque "le début d'une grande aventure économique et sociale" pour la commune et la région de Sédhiou.

Il a toutefois plaidé pour le redémarrage des travaux de la boucle du Boudié et du pont de Témento, ainsi que pour l'électrification de plus de 32 villages de la commune, afin de créer un environnement favorable au développement des activités industrielles.

Touré a également assuré que la collectivité territoriale accompagnera la mise en oeuvre du projet, dont les produits transformés localement sont destinés aux marchés internationaux.

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Plusieurs habitants ont salué une initiative porteuse d'espoir pour la jeunesse et les producteurs locaux.

"Sadio a beaucoup fait pour Bambaly", a témoigné une habitante, en rappelant les infrastructures déjà réalisées par le footballeur dans sa commune d'origine.

Mama Koté s'est notamment réjouie de la perspective de mettre fin aux conditions précaires dans lesquelles les fruits sont actuellement transformés, tandis qu'Adama Sonko, 55 ans, a dit son intention de déposer sa candidature pour intégrer la future unité industrielle.

Pour Moctar Mané, la réalisation du projet devrait contribuer à créer de nouvelles opportunités économiques et à réduire la dépendance des jeunes aux activités de transport à moto.

Malang Camara, habitant du village de Guindir, a appelé les populations à accompagner "le fils de Bambaly" dans ses initiatives, estimant que le projet est susceptible de favoriser la création d'emplois et de renforcer la stabilité économique dans la région.

Le directeur général de l'APIX SA, Bacary Séga Bathily, a, de son côté, réaffirmé l'engagement de son agence aux côtés du projet. Il a rappelé le rôle joué par l'APIX dans la libération des emprises, effectuée, selon lui, dans le respect des règles de transparence et des standards requis.

"Transformer résume à lui seul le sens de cette cérémonie", a-t-il déclaré, estimant que le projet constitue "l'acte fondateur d'une transformation économique territoriale et humaine" inscrite dans la perspective du Sénégal à l'horizon 2050.

Le représentant du projet SN10 Agro-industriel, Cheikh Sylla, a salué l'accompagnement des autorités et indiqué que Sadio Mané a souhaité que ses anciens amis de Bambaly puissent être recrutés dans la future unité, en fonction de leurs profils.

Il a également annoncé la construction à Bambaly d'un complexe touristique ainsi que d'un musée international qui portera le nom de Sadio Mané.

La cérémonie a enregistré une forte mobilisation des populations, qui voient dans le projet une opportunité de création d'emplois, de développement de la transformation locale et de réduction de l'émigration irrégulière.