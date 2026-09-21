Sénégal: Koungheul - Le ministre de l'Agriculture appelle les producteurs à davantage recourir à l'assurance agricole

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Cheikhou Oumar Bâ, a appelé, samedi, les producteurs de Koungheul (Kaffrine, centre) à davantage recourir à l'assurance agricole pour mieux se prémunir contre les risques liés aux aléas climatiques et aux pertes de production.

"L'assurance agricole constitue un outil important permettant aux producteurs d'anticiper les risques auxquels ils peuvent être confrontés au cours de la campagne agricole. Je vous recommande de davantage recourir à l'assurance agricole", a-t-il conseillé.

Le ministre s'exprimait lors d'une tournée de terrain dans la région de Kaffrine, à l'occasion de la visite de l'exploitation agricole de Serigne Chérif Mouhamadou Habib Seck, présenté comme un "champion agricole", dans le village de Kourdane, commune d'Ida Mouride, dans le département de Koungheul.

Selon Dr Cheikhou Oumar Bâ, les producteurs ayant souscrit une assurance agricole peuvent bénéficier d'une indemnisation en fonction des pertes couvertes par leur contrat.

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Il a insisté sur la nécessité pour les producteurs de s'approprier davantage cet outil de gestion des risques, dans un contexte marqué par les aléas climatiques et les pauses pluviométriques susceptibles d'affecter certaines spéculations.

"Le gouvernement avait anticipé ces difficultés en encourageant également la diversification des cultures, notamment à travers la mise à disposition de semences de niébé et de pastèque", a-t-il souligné.

Au cours de la visite, les producteurs ont fait part de plusieurs préoccupations, notamment l'acquisition de matériels agricoles, le renforcement de l'accompagnement, l'amélioration des infrastructures routières et l'appui en produits phytosanitaires pour lutter contre les insectes qui commencent à affecter certaines cultures.

L'exploitation de Serigne Chérif Mouhamadou Habib Seck compte notamment 55 hectares d'arachide, 14 hectares de maïs et 15 hectares de sésame, auxquels s'ajoutent des superficies consacrées au mil.