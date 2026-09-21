Sénégal: Bambaly - Serigne Guèye Diop salue l'engagement patriotique de Sadio Mané

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a salué, samedi à Bambaly (Sédhiou, sud), l'engagement patriotique de l'international sénégalais Sadio Mané, à l'occasion de la pose de la première pierre de son projet agro-industriel SN10 Agro, a constaté l'APS.

"Le développement économique ne doit pas rester un concept abstrait, mais devenir une réalité tangible, ancrée dans les territoires", a déclaré le ministre.

Selon lui, la région de Sédhiou, qui produit plus de la moitié de la mangue nationale, doit davantage valoriser cette production à travers la transformation locale.

"Il est inadmissible que cette richesse échappe à la transformation locale et à la valeur ajoutée", a-t-il estimé, qualifiant le projet SN10 Agro de "révolution industrielle dans le Pakao".

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D'un coût de 11,7 milliards de francs CFA et établi sur une plateforme industrielle de 500 hectares, le projet SN10 Agro constitue, selon Serigne Guèye Diop, "bien plus qu'une initiative privée".

"C'est un pacte patriotique", a-t-il insisté, réaffirmant le soutien du gouvernement à cette initiative destinée à favoriser la transformation des produits agricoles et leur commercialisation sous le label sénégalais sur les marchés internationaux.

Le ministre a souligné que le projet s'inscrit dans la vision Sénégal 2050, notamment à travers ses objectifs de souveraineté alimentaire, de création d'emplois pour les jeunes et de valorisation des ressources locales.

Il a estimé que SN10 Agro pourrait contribuer à ouvrir "une nouvelle ère de transformation agricole et d'opportunités pour la jeunesse" en Casamance.

De son côté, Sadio Mané a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à son gouvernement ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour l'attention accordée à cette initiative.

"Ce projet n'est pas le mien, mais celui de la jeunesse, de l'agriculture et de la Casamance. Aujourd'hui, nous semons une première pierre, nous semons un espoir, nous semons une ambition", a déclaré l'attaquant sénégalais.

Il a rappelé que Bambaly constitue le terreau des valeurs de courage et de partage qui ont guidé son parcours.

Sadio Mané a également salué le rôle des autorités administratives et territoriales, notamment le gouverneur et le maire, dans la sécurisation foncière et la mise à disposition des terres destinées au projet.