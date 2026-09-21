Sénégal: Saint-Louis - Lancement de la première édition de la Coupe du Nord dans une ambiance festive

Saint-Louis — La place Baya Ndar (ex-place Faidherbe) a abrité, samedi soir, la cérémonie de lancement de la première édition de la Coupe du Nord, un tournoi de présaison réunissant six clubs de Ligue 1 sénégalaise, a constaté l'APS.

Peu avant le début de la cérémonie, les supporters d'Allez Casa et ceux du 12e Gaïndé ont créé une ambiance festive, au rythme de belles notes musicales accompagnées de pas de danse.

Tous les clubs engagés dans ce tournoi ont pris part à cette cérémonie à travers de fortes délégations.

"La Coupe du Nord symbolise la fraternité, le partage et la mutualisation. Elle veut développer autour du football des activités et des relations au bénéfice de nos terroirs respectifs", a déclaré Bamba Bâ, président de la Ligue régionale de football de Saint-Louis et initiateur de ce tournoi.

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M. Bâ par ailleurs, président des Sambas Linguère a réaffirmé son ancrage pour sauvegarder l'héritage du club et de son identité.

Venu prendre part à la cérémonie, le maire de la ville, Mansour Faye a magnifié cette initiative et réaffirmé sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui visent à promouvoir le sport saint-louisien.

L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ, le 3e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Pape Sidy Lô, entre autres, personnalités ont pris part au lancement de la première édition de la Coupe du Nord.

Cette compétition organisée par la Linguère va se dérouler au stade Mawade Wade et à Bango. Elle sera une occasion pour les clubs participants de mieux peaufiner leur plan de préparation peu avant le début de la nouvelle saison sportive.

Elle permettra également aux férus du ballon et aux supporters de regarder des affiches de haut niveau dans une belle ambiance.

Pour la première journée, le programme prévoit d'alléchantes confrontations :

Dimanche 20 septembre :