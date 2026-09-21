Ile Maurice: Le motocycliste positif aux drogues

Le motocycliste qui a percuté une policière, ce dimanche 20 septembre à Port-Louis, lors d'un contrôle routier, a été soumis à un dépistage de drogues. Le test s'est révélé positif.

Âgé de 21 ans et domicilié à Roche-Bois, le motocycliste ne détenait pas de permis de conduire. Sa motocyclette n'était, par ailleurs, ni assurée ni déclarée.

Selon le Police Press Office, la policière tentait de stopper la motocyclette lorsque le motocycliste aurait accéléré en direction de l'agente. Celle-ci a été percutée et projetée au sol.

Blessée, la policière a été transportée à l'hôpital. Son état de santé est jugé stable. Elle souffre de légères blessures et le médecin lui a accordé une semaine de sick leave.

Le motocycliste est actuellement en détention. Il devra comparaître demain devant la cour de district.