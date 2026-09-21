Afrique: Air Mauritius atteint la 52e place

Air Mauritius a atteint la 52e place du classement mondial 2026 de Skytrax, soit son meilleur résultat à ce jour, contre la 63e place en 2025. La compagnie nationale a également été classée deuxième meilleure compagnie pour son personnel de cabine en Afrique, derrière EgyptAir et devant Ethiopian Airlines.

Les World Airline Awards 2026 ont été remis le 18 septembre à Londres. Ces distinctions reposent sur une enquête internationale de satisfaction menée auprès des passagers et couvrant plus de 300 compagnies aériennes.

Selon Air Mauritius, cette progression s'inscrit dans sa stratégie d'amélioration de la qualité de service et dans le processus de transformation de la compagnie. Celle-ci indique désormais viser une place parmi les 20 meilleures compagnies aériennes mondiales du classement Skytrax.