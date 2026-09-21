Ile Maurice: Un suspect arrêté sur fond de dette d'argent

L'enquête sur la mort violente de Saraswattee Mootia a connu un tournant décisif ce dimanche 20 septembre avec l'arrestation de Radhakrishna Mooneesawmy, 52 ans. Interpellé par les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) North, le suspect aurait reconnu son implication dans le meurtre de la sexagénaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, un différend lié à de l'argent pourrait être au coeur du drame.

La quiétude des champs de Triolet a été brutalement rompue vendredi matin lorsque Saraswattee Mootia, 60 ans, habitante de Bon-Air, a été retrouvée dans sa plantation de légumes située à proximité de la Mediclinic.

Transportée d'urgence vers un établissement de santé de la région, elle n'a pas survécu à ses blessures. L'autopsie pratiquée a conclu à une mort par strangulation.

Très vite, les enquêteurs de la DCIU et de la Criminal Investigation Division ont concentré leurs recherches sur un homme aperçu dans les environs de la plantation peu avant les faits. L'exploitation d'images de vidéosurveillance et plusieurs recoupements ont permis de l'identifier.

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Au fil des investigations, les policiers ont découvert que la victime et le suspect se connaissaient. Les premiers éléments recueillis laissent penser qu'un contentieux financier existait entre eux. Une dette d'argent, dont les circonstances exactes restent à établir, pourrait avoir alimenté les tensions ayant précédé le drame.