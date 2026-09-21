Cote d'Ivoire: Incendie du marché de Bondoukou - L'État débloque 32,5 millions Fcfa pour soutenir 779 commerçants sinistrés

Après les étapes d'Aboisso, de Songon et de Man, le gouvernement a poursuivi ce week-end sa tournée de solidarité en faveur des commerçants victimes d'incendies de marchés.

La ville de Bondoukou a accueilli, le dimanche 20 septembre 2026, une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, et la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Ils étaient accompagnés du ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République et président du Conseil régional du Gontougo, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Venus témoigner la compassion du gouvernement aux commerçants affectés par l'incendie du marché de Bondoukou, les membres de la délégation ont également apporté un appui financier aux victimes. Lors d'une cérémonie organisée à la mairie de Bondoukou, une enveloppe de 32,5 millions de Fcfa a été remise aux commerçants sinistrés.

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Prenant la parole, le ministre Kalil Konaté a indiqué que cette aide s'inscrit dans l'élan de solidarité engagé par l'État en faveur des victimes d'incendies de marchés à travers le pays. Il a précisé que cet accompagnement intervient à l'issue d'un recensement et d'une évaluation des pertes ayant permis d'identifier environ 779 commerçants sinistrés dans la ville.

« Le gouvernement entend jouer sa partition dans le cadre de la réhabilitation de ce marché », a assuré le ministre. Selon lui, cette assistance financière constitue une réponse immédiate à la détresse des victimes, tandis que des mesures structurelles sont envisagées pour renforcer la sécurité et la modernisation des espaces marchands.

Dans cette dynamique, Kalil Konaté a annoncé plusieurs projets, notamment la mise en place d'une carte de commerçant, l'amélioration de la gestion des marchés ainsi que leur modernisation et leur digitalisation. Il a également fait savoir qu'un projet de loi relatif à la gestion des marchés de gros et de détail est en cours d'élaboration.

Le ministre a par ailleurs évoqué le programme national de construction de marchés de proximité et de réhabilitation des infrastructures marchandes sinistrées, soulignant que la ville de Bondoukou pourrait tirer profit de cette initiative.

De son côté, la ministre Myss Belmonde Dogo a invité les commerçants à garder espoir malgré les difficultés. Elle a également annoncé une démarche en faveur des femmes bénéficiaires de prêts du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci), les exhortant à se faire enregistrer auprès de la mairie afin que leurs dossiers soient transmis à la Première dame pour un éventuel accompagnement.

La cérémonie a aussi été marquée par une intervention téléphonique du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Celui-ci a annoncé la mise sur pied d'un comité de travail chargé d'identifier les jeunes sinistrés, d'évaluer leurs besoins et d'étudier les mécanismes de financement susceptibles de les aider à reconstituer leurs activités commerciales.

Présent à cette rencontre, le ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani a salué les différentes mesures annoncées, estimant qu'elles constituent une première réponse aux préoccupations des commerçants touchés par le sinistre.

Le maire de Bondoukou, Ouattara Anzoumana, a exprimé la gratitude du conseil municipal et des populations à l'endroit du gouvernement pour son soutien aux victimes.

Même sentiment de reconnaissance du côté de la présidente des commerçants de Bondoukou, Ouattara Korotoum, qui a salué la mobilisation des autorités et remercié l'État pour son assistance en faveur des sinistrés.