Afrique de l'Ouest: Fluidité du corridor Abidjan-Lagos - Koné Vaffi met en route le mécanisme régional de suivi des transports inter-États

Le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest (Cscrao), Koné Vaffi, a conduit, les 17 et 18 septembre 2026, une mission de travail au Togo et au Bénin.

Pas de répit pour Koné Vaffi. Réélu à l'unanimité à la tête de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest (Cscrao), lors du congrès ordinaire du 13 août 2026, le président de cette organisation poursuit la mise en oeuvre de ses principaux chantiers, notamment le mécanisme régional et le manifeste électronique.

C'est dans ce cadre qu'il a effectué, les 17 et 18 septembre, une mission à Lomé, au Togo, puis à Cotonou, au Bénin. Cette démarche s'inscrit dans le programme de travail entre les comités nationaux de pilotage de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin sur l'organisation des opérations du mécanisme régional de suivi des bus inter-États de transport de personnes et de biens dans la zone Cedeao.

L'objectif était de favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes, de présenter les principales étapes du déploiement de cet instrument de facilitation et d'identifier les entraves susceptibles de freiner la libre circulation des véhicules et des marchandises sur les corridors concernés.

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Un gain de temps appréciable

À Lomé, la rencontre du jeudi 17 septembre s'est tenue au ministère de l'Économie et des Finances, sous la présidence d'Éléonore Adjoavi Sotongbé, point focal du mécanisme régional de la Cedeao.

À l'ouverture des travaux, Koné Vaffi a exprimé sa gratitude aux participants avant de revenir sur la genèse du mécanisme et ses avantages pour les transporteurs et les opérateurs économiques. Il a notamment relevé les gains de temps enregistrés grâce à ce dispositif.

Selon lui, le trajet entre Abidjan et Cotonou peut désormais être effectué en un seul jour, contre trois à quatre jours auparavant. Le mécanisme contribue également, selon les responsables du secteur, à réduire les « faux frais » auxquels les transporteurs pouvaient être confrontés sur les corridors.

À sa suite, l'expert-consultant Ismaïla Dangou a présenté, à l'aide d'un support PowerPoint, les différentes étapes de mise en place du mécanisme régional.

Diomandé Moussa, du ministère de l'Intégration et secrétaire technique du comité national de pilotage, a, pour sa part, exposé le dispositif ivoirien.

Cap sur Sèmè-Kraké

La délégation conduite par Koné Vaffi s'est ensuite rendue au Poste de contrôle juxtaposé (Pcj) de Sèmè-Kraké, à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Elle y a été accueillie par le Receveur Midjrokan Arnaud Camille et son équipe.

La séance de travail a permis de présenter le mécanisme régional ainsi que les avantages attendus de son opérationnalisation pour la fluidité du transport routier inter-États et la circulation des biens.

La mission s'est achevée au siège de l'Union nationale des conducteurs du Bénin (Unacob), présidée par Afannou Richard, également point focal de la Cscrao au Bénin.