Cote d'Ivoire: Décès d'Abdoulaye Koné - Alassane Ouattara rend hommage à un « grand serviteur de l'État »

L'ancien ministre de l'Économie, des Finances et du Plan est décédé le samedi 19 septembre 2026, à l'âge de 91 ans. Le Président Alassane Ouattara salue la mémoire d'un homme d'expérience et de conviction.

Dans un communiqué, le Président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce de la disparition de celui qu'il considère comme son « aîné ». Le Chef de l'État rend hommage à un « grand serviteur de l'État », dont l'engagement et la contribution au développement économique et social de la Côte d'Ivoire ont marqué la vie publique nationale.

Figure de l'administration économique ivoirienne sous le Président Félix Houphouët-Boigny, Abdoulaye Koné a occupé plusieurs responsabilités au sein de l'État, notamment celles de directeur du Budget et de secrétaire d'État chargé du Budget. Il accède ensuite au portefeuille de l'Économie, des Finances et du Plan en juillet 1977, succédant à Henri Konan Bédié. Il restera à la tête de ce département ministériel jusqu'en 1989.

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Au cours de cette longue période, il participe à la conduite de la politique économique et financière du pays. Les archives gouvernementales le présentent notamment comme ministre de l'Économie, des Finances et du Plan dans plusieurs gouvernements successifs du Président Félix Houphouët-Boigny.

Dans son hommage, Alassane Ouattara souligne le rôle joué par Abdoulaye Koné dans la consolidation de l'intégration économique ouest-africaine. Le Président rappelle que son aîné a oeuvré, sous l'égide de Félix Houphouët-Boigny, à la consolidation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Une relation particulière liait les deux hommes. Alassane Ouattara affirme qu'Abdoulaye Koné a été pour lui « une véritable source d'inspiration et un soutien indéfectible » durant ses fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

En cette douloureuse circonstance, le Président de la République adresse ses condoléances à l'épouse du défunt, à ses enfants, à sa famille et à l'ensemble de ses proches.