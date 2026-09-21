Congo-Kinshasa: Les cyclistes de Kinshasa rendent un vibrant hommage à Miguel Masaisai

C'est au-dessus de leurs vélos que les cyclistes kinois ont choisi de pleurer ce dimanche 20 septembre 2026 Miguel Masaisai, décédé accidentellement vendredi dernier en République du Congo. La course a réuni les cyclistes de différentes générations, les professionnels comme les amateurs.

C'est au-dessus de leurs vélos que les cyclistes kinois ont choisi de pleurer ce dimanche 20 septembre 2026 Miguel Masaisai, décédé accidentellement vendredi dernier en République du Congo. La course a réuni une vingtaine des cyclistes de différentes générations, les professionnels comme les amateurs.

Le peloton s'est ébranlé du Palais du Peuple, empruntant l'ex-24 Novembre jusqu'au rond-point Moelart puis l'avenue Kava-Vubu et le marché Bayaka, avant d'amorcer le retour pour boucler au stade des Martyrs.

Au départ, comme à l'arrivé, les coureurs scandaient en choeur : « Pedals for peace, Hommage à Miguel Masaisai ! »

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Un jeune homme engagé et courageux

Parmi les participants, l'émotion était palpable. Pour beaucoup, Miguel était bien plus qu'un simple passionné de sport.

« Nous sommes là pour pleurer pour Miguel. Il était un bon frère, c'était un grand homme. Il a vraiment porté l'espoir pour le monde du vélo », a témoigné un participant.

Pour Awolo Jonathan, entraîneur de cyclisme, le message véhiculé par Miguel Masaisai doit continuer à vivre malgré sa disparition.

« Son message sera éternellement honoré pour la paix de ce pays. Miguel s'est sacrifié pour le pays. Ce que nous retenons de lui, c'est un jeune homme engagé, un jeune homme courageux. À seulement 23 ans, il nous a prouvé que les jeunes peuvent aussi faire bouger les choses. Et Miguel, clairement, a fait bouger les choses ».

Appel aux autorités pour sa reconnaissance

Au-delà du deuil, cette mobilisation a également été l'occasion de lancer un appel aux autorités congolaises. Abrham Luakabuanga, président de l'Entente de cyclisme de la Lukunga, estime que l'engagement et le parcours de Miguel Masaisai méritent une reconnaissance nationale :

« Je crois que le pays dispose de titres honorifiques qui peuvent être attribués à des hommes ayant contribué à la nation. Ici, je plaide pour que la nation reconnaisse Miguel à titre de commandeur ou de chevalier de l'Ordre national du Léopard. Ce qu'il a accompli jusque-là est exceptionnel. C'était un jeune parti d'une contrée difficile, porteur d'espoir non seulement pour les habitants de Goma et de l'Est du pays, mais aussi pour toute la RDC et même pour l'Afrique ».

À travers cette course cycliste, les participants ont tenu à rappeler que l'héritage de Miguel Masaisai continuera d'inspirer les générations futures. Entre recueillement, reconnaissance et appel à la mémoire collective, les cyclistes de Kinshasa ont voulu faire de cette journée un symbole de respect et de gratitude envers un jeune homme dont l'engagement a marqué les esprits.

Vives émotions à Goma

Une autre course symbolique s'est déroulée ce même dimanche sur les artères de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, où était parti Miguel Masaisai. Au-delà de la course, la douleur se lisait sur les visages de ses anciens confrères, amis, parents...

Ce cycliste de Goma est mort dans un accident de route ; alors qu'il parcourait l'Afrique pour porter un message de paix. Il tentait de rallier Goma (RDC) à Rabat (Maroc), dans le cadre de son projet « Pedals for peace » (Pédaler pour la paix).