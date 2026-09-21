Congo-Kinshasa: Propagation de la Mpox dans plusieurs zones de santé du Kasaï

La Mpox poursuit sa progression dans la province du Kasaï, où désormais neuf zones de santé sont touchées, avec 77 cas suspects, 16 cas confirmés dont trois décès. Le bilan a été présenté jeudi dernier au conseil des ministres provincial à Tshikapa.

Face à cette recrudescence, le ministère national de la Santé appelle les populations des zones affectées à renforcer les mesures d'hygiène pour limiter la propagation de la maladie.

À la 37e semaine épidémiologique, Luebo reste l'épicentre : 38 cas suspects, 13 confirmés, 3 décès. Mushenge suit avec 13 suspects et 3 confirmés. Kanzala : 11 cas suspects. Mikope : 6. Kalonda Ouest : 3. Kamuesha 2 Ndjoko-Punda 1, Kitangwa 2 et Tshikapa 1.

Face au danger, Christian Ngandu, médecin chargé de la riposte contre la Monkeypox au ministère national de la santé public, sensibilise la population au respect des mesures d'hygiène pour limiter sa propagation :

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"L'hygiène d'abord : se laver les mains, éviter de consommer les viandes qui ne sont pas suffisamment cuites, surtout les viandes de brousse. Éviter aussi de toucher les malades qui sont affectés."

Mais la Monkeypox n'est pas la seule qui sévit dans la province. La fièvre jaune y circule aussi : 11 cas suspects sont signalés dans 4 zones de santé, selon le ministère provincial de la santé. Le gouverneur de province, Crispin Mukendi, appelle à renforcer la surveillance pour stopper ces épidémies.