Burkina Faso: Coopération bilatérale - En fin de mission, l'ambassadeur d'Espagne témoigne sa gratitude au chef de la diplomatie

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné de la camarade ministre déléguée Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a reçu en audience, le jeudi 17 septembre 2026, l'ambassadeur d'Espagne, en fin de mission au Burkina Faso.

Antonio Guillén Hidalgo est venu exprimer sa recon- naissance au chef de la diplomatie et à l'ensemble de ses collaborateurs pour l'accompagnement dont il a bénéficié au cours de sa mission au pays des Hommes intègres. Le diplomate espagnol a salué la qualité des relations entre son pays et le Burkina Faso, marquées par des principes partagés de confiance et de respect mutuel. Au terme de près de trois années de mission au Burkina Faso, l'ambassadeur de l'Espagne s'est dit satisfait de l'hospitalité et de la disponibilité des autorités burkinabè.

Il a également salué une belle expérience qui lui a permis de mieux appréhender les réalités du pays et de l'ensemble de la Confédération AES. Durant son mandat, l'ambassadeur espagnol affirme avoir oeuvré au renforcement des liens entre les deux peuples et au développement de plusieurs domaines de coopération notamment les questions migratoires, sécuritaires et la coopération au développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de la diplomatie burkinabè a félicité l'ambassadeur pour les acquis engrangés tout en relevant les nombreuses expériences acquises durant sa mission au Burkina Faso, estimant qu'elles devraient contribuer à faire évoluer le regard de l'Espagne sur le Burkina Faso et de briser les nombreux clichés et stéréotypes dont le Burkina Faso est continuellement victime.

Evoquant la question migratoire, le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a appelé à définir un cadre de coopération fondé sur la sincérité, invitant les partenaires espagnols et européens à considérer les opportunités de la migration plutôt que de la percevoir sous l'angle de la menace. Le ministre a terminé en souhaitant des voeux de santé à Antonio Guillén Hidalgo et plein succès dans ses nouvelles fonctions.