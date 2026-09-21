Burkina Faso: Niger - Un message de solidarité au peuple nigérien

20 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Une délégation burkinabè, conduite par le camarade général de division, Célestin Simporé, ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, et composée de responsables du Burkina Faso et du Mali, a été reçue à Niamey, le vendredi 18 septembre 2026, par le camarade général d'armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger.

Mandatée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel (AES), la délégation était porteuse d'un message de soutien et de solidarité des peuples burkinabè et malien au peuple nigérien, à la suite des événements survenus récemment à Niamey. Au cours de cette rencontre, la délégation a présenté ses condoléances aux autorités et au peuple nigérien, à la suite des pertes en vies humaines enregistrées lors de la tentative de déstabilisation rapportée les 28 et 29 août 2026.

Selon le camarade général de division, Célestin Simporé, cette mission traduit la solidarité entre les trois Etats membres de l'AES ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération, leur cohésion et leur unité face aux défis communs. En marge de cette mission, la délégation a également salué de passage, les participants à deux ateliers consacrés à l'approfondissement de l'intégration au sein de l'AES. Le premier portait sur l'élaboration d'une convention relative à la portabilité des prestations sociales des travailleurs au sein de la Confédération.

Le second était consacré à l'élaboration d'un guide commun pour l'harmonisation des pratiques en matière d'embauche des travailleurs migrants, ainsi que d'un guide du travailleur migrant dans l'espace AES. A travers cette démarche, le Burkina Faso réaffirme, aux côtés du Mali et du Niger, son engagement en faveur de la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel, du renforcement de la solidarité entre les Etats membres et de la poursuite de l'idéal commun porté par l'AES.

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