Burkina Faso: Gestion des affaires religieuses et coutumières - Partage d'expériences entre le Mali et le pays

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a reçu le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes du Mali, Dr Mamadou Koné, vendredi 18 septembre 2026, à Ouagadougou.

Une délégation malienne, conduite par le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mamadou Koné, a eu une séance de travail avec le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, vendredi 18 septembre 2026. Cette rencontre a permis un partage d'expériences en matière de gouvernance des affaires religieuses. Le ministre d'Etat, chargé de l'Administration territoriale a salué la tenue de cette séance de travail.

Il a indiqué que cette initiative traduit la volonté ferme du Mali et du Burkina de consolider leur coopération dans la gestion des questions coutumières, religieuses et traditionnelles. Le ministre malien chargé des Affaires religieuses a indiqué que sa délégation est venue s'inspirer des bonnes pratiques burkinabè en matière de régulation des prêches, de gestion des lieux de culte, d'organisation des pèlerinages et de collaboration entre l'Etat et les faîtières religieuses.

Identifier des réponses adaptées aux réalités locales

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Pour Dr Mamadou Koné, cette visite constitue une étape majeure dans le renforcement de la coopération au sein de l'AES. Il a souligné que les concertations entre les deux départements vont favoriser, à terme, le rapprochement des méthodes de travail entre les Etats membres. A cet effet, des échanges ont été annoncés entre les techniciens des deux ministères afin d'identifier les bonnes pratiques et les points de convergence susceptibles d'être transposés et appliqués au sein de l'AES.

La délégation malienne s'est penchée sur la gestion des pèlerinages musulman et chrétien, souhaitant assimiler les mécanismes mis en place au Burkina Faso et partager l'expertise

malienne. Elle s'est intéressée également aux textes adoptés récemment au Burkina Faso dans le domaine de la liberté religieuse.

Par ailleurs, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme a été l'un des sujets d'échanges entre les ministères en charge des cultes du Mali et du Burkina. Estimant que les deux pays font face à des défis similaires, le ministre malien chargé du Culte a insisté sur le profit mutuel qu'ils pourront tirer de la mise en commun de leurs stratégies et du partage d'expériences. « Nous luttons contre l'extrémisme violent et le terrorisme et l'objectif est d'identifier des réponses adaptées aux réalités locales des deux pays », a-t-il assuré.