Burkina Faso: Ouahigouya - La CNSS témoigne sa solidarité aux personnes démunies

La direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Nord, conduite par son directeur régional Seydou Koné, a remis des kits scolaires et des bourses d'études à des orphelins, des enfants vulnérables et des vivres à des assurés sociaux. La cérémonie est intervenue le mercredi 16 septembre 2026 au siège de la direction régionale à Ouahigouya.

Fidèle à son slogan : « la CNSS, les vertus de la solidarité », la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), à travers la direction régionale du Nord, vient d'apporter un ouf de soulagement à des personnes vulnérables.

C'est un kit scolaire composé de sacs, de cahiers, de stylos et de matériel scolaire d'une valeur de 25 000 F CFA et d'une bourse d'études de 100 000 F CFA que le directeur régional de la CNSS du Nord, Seydou Koné, a remis aux autorités pour 50 orphelins et enfants vulnérables de la région de Yaadga.

En plus, 80 veuves ont reçu également chacune un sac de riz de 50 kg d'une valeur de 30 000 F CFA de la part de la CNSS. Un acte pour témoigner la solidarité de la CNSS envers ces personnes vulnérables.

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Pour la circonstance, les autorités communales, retraités de la CNSS et représentants des institutions financières bancaires partenaires, tous étaient présents au siège de la direction régionale du Nord, le mercredi 16 septembre 2026.

Pour le directeur régional de la CNSS Nord, Seydou Koné, la solidarité est une valeur fondamentale pour toute société qui se veut pérenne. « A travers la remise de kits scolaires et de bourses d'études, nous voulons soutenir nos enfants afin qu'ils poursuivent sereinement leur scolarité et qu'ils deviennent demain des femmes et des hommes utiles à notre cher pays. Par le don de vivres, nous voulons également témoigner notre solidarité aux veuves souvent confrontées à de nombreuses difficultés et de leur dire qu'elles ne sont pas seules dans leur dure épreuve », a-t-il déclaré.

A en croire le directeur régional de la CNSS Nord, Seydou Koné, à travers la remise de kits scolaires et de bourses d'études, la CNSS veut soutenir les enfants démunis afin qu'ils poursuivent sereinement leur scolarité et qu'ils deviennent demain des femmes et des hommes utiles à notre cher pays. Une initiative très salutaire selon l'avis des autorités de la commune de Ouahigouya ainsi que les bénéficiaires (élèves et veuves des assurés sociaux).

Soulager les parents

Prenat la parole au nom du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouahigouya, Rasmané Kiendrebeogo a salué de vive voix, la CNSS à travers la direction régionale du Nord pour cet acte de solidarité et de patriotisme. Selon camarade Kiendrebeogo », ces genres d'actes sont à encourager et ce geste va permettre de soulager non seulement les élèves mais aussi les parents d'élèves.

« Le slogan de la CNSS, la CNSS, les vertus de la solidarité trouve ici toute sa signification. Depuis 1978, notre institution s'est engagée à traduire cette devise en actes concrets à travers son programme d'action sanitaire et sociale, apportant un soutien constant aux assurés sociaux les plus démunis ainsi qu'à leurs ayants droit », a-t-il expliqué. La porte-parole des bénéficiaires, Neimatou Savadogo, a exprimé sa joie.

« Nous sommes très heureuses de recevoir ce kit scolaire plus la bourse d'études. Tous nos remerciements à la direction générale de la CNSS qui a vraiment pensé à nous. Nous nous engageons à donner le meilleur de nous afin de satisfaire nos parents de même que les autorités de la CNSS », a-t-elle confié.

Outre le soutien des personnes démunies, notamment les orphelins, les enfants vulnérables et les veuves de Ouahigouya, la CNSS a fait également sourire d'autres enfants orphelins et veuves des villes du Burkina à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Fada N'Gourma.

La direction régionale de la CNSS du Nord couvre quatre régions que sont la région de Yaadga (Ouahigouya, Yako, Gourcy); Koulsé (Kongoussi, Boulsa) et le Liptako (Dori) et le Soum.