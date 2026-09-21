Sénégal: Les coupures de courant à répétition pèsent sur le quotidien des Dakarois

21 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Pauline Le Troquier

Depuis quelques semaines, Dakar vit au rythme de nombreuses coupures de courant, fait inhabituel dans la capitale sénégalaise. Si la banlieue était particulièrement touchée, les zones résidentielles ne sont pas épargnées et certains craignent que les délestages deviennent de plus en plus fréquents.

Cet atelier de couture du quartier Mermoz profite du courant pour faire tourner ses machines. La semaine passée, Ndieme a été ralentie par trois longues coupures en plus de petites interruptions qui l'ont fortement retardé dans ses commandes. « Quand ça coupe, on reste là et on galère », relate la couturière, « cela retarde le travail et les clients ne comprennent pas... Donc on se demande ce qu'il se passe, ce n'était pas comme cela auparavant. »

Dans un contexte de cherté de l'énergie, du carburant, de la viande, ces délestages, c'est la goutte de trop pour Awa, propriétaire d'un stand de fast-food dans le quartier. « Avec nos produits qui périment facilement, il nous faut en acheter de nouveaux et cela coûte très cher », regrette la restauratrice qui constate une forme de retour vers le passé.

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Wolly, elle, n'était pas préparée à vivre ces délestages en série - plusieurs fois par semaine dit-elle - ici à Mermoz. Depuis le début de l'épisode, elle découvre les nuits sans électricité sous la chaleur de l'hivernage. « On est un peu choqué, on n'a pas l'habitude », s'offusque-t-elle. Sans bougie pour voir dans le noir, sans climatiseur pour se rafraichir dans la chaleur de la nuit, elle se demande bien la raison de ces coupures à répétition. « Il n'y a peut-être plus d'argent, je ne sais pas », se demande-t-elle.

La société nationale d'électricité (Senelec) explique ces délestages en raison d'un pic de consommation liée à la période de chaleur et à une panne dans l'une de ses principales centrales. Les usagers, eux, réclament plus de transparence sur l'origine de cet épisode et sur le retour prévu à la normale.

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