Centrafrique: Une rentrée scolaire soumise à de nombreux défis

En Centrafrique, la rentrée scolaire a eu lieu lundi 21 septembre sur l'ensemble du territoire. Élèves et enseignants retrouvent les réalités de leurs établissements. Salles de classe insuffisantes, manque de tables-bancs et de matériel didactique : les difficultés restent nombreuses. Des conditions qui inquiètent élèves et parents, alors que certains constatent déjà une baisse du niveau scolaire et espèrent des améliorations cette année.

À Bangui, capitale centrafricaine, de nombreux élèves du Lycée Barthélémy Boganda, comme Ariel, espèrent retrouver le chemin de l'école dans de meilleures conditions. « Notre école manque de tout... L'année dernière, les tableaux n'étaient pas en bon état, les bancs étaient cassés et certains murs fissurés », regrette le garçon, « nous espérons que cette année, les conditions vont s'améliorer. »

À l'aube de la rentrée, Martial, élève en troisième, partage les mêmes préoccupations. Dans son établissement, il pointe notamment le manque de matériel didactique, qui rend les apprentissages plus difficiles. Dans des salles de classe exigüe qui peuvent accueillir jusqu'à 300 élèves, « les professeurs manquent également de livres et de matériel et ces effectifs nous démoralisent », se désole le jeune homme.

Les parents soucieux

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Une situation qui préoccupe également les parents. « Dans les années 1960 jusqu'aux années 1990, le niveau de l'éducation était meilleur. Les élèves étudiaient dans de meilleures conditions et obtenaient de bons résultats », constate Laurent Goffi, un père de famille, « mais aujourd'hui, beaucoup de choses vont mal. La qualité de la formation est en baisse. Seuls certains établissements privés parviennent encore à se démarquer. »

Conscient de ces difficultés, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, poursuit la construction d'écoles à travers le pays et investit dans la formation d'enseignants qualifiés. Objectif affiché : réduire progressivement les effectifs dans les salles de classe, avec une cible de 75 élèves par classe à l'horizon 2030.