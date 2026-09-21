Madagascar: Basketball 5x5 / U18 Garçons - L'AST s'adjuge le titre national

Menée pendant la majeure partie de la rencontre, l'AST Analamanga a réalisé une remontée spectaculaire face à l'ASE Atsimo Andrefana. Elle a renversé la situation dans les dernières minutes de la finale.

Il fallait avoir les nerfs solides pour croire encore au sacre de l'AST Analamanga à quelques minutes du terme. Longtemps dominé par l'ASE Atsimo Andrefana, portée par son public, le représentant d'Analamanga a inversé la tendance dans le dernier quart-temps. Il s'est imposé 63-57 et a décroché le titre de champion de Madagascar U18 garçons au terme d'une finale longtemps à l'avantage des locaux. Sa victoire s'est dessinée dans les deux dernières minutes.

Le coup d'envoi est donné à 16 h 15. Dans une salle largement acquise à la cause de l'ASE, les deux équipes imposent immédiatement un rythme soutenu. Après une égalité à 3-3, les joueurs d'Atsimo Andrefana prennent progressivement les commandes. À 6 min 45 s de la fin du premier quart-temps, l'ASE mène 10-6, avant de voir l'AST revenir à égalité, 10-10. Poussée par ses supporters, l'équipe locale reprend toutefois l'initiative et creuse l'écart. Profitant notamment d'un passage à vide de deux minutes de son adversaire, l'ASE termine le premier quart-temps en tête, 17-12.

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Le scénario se poursuit dans le deuxième acte. L'ASE impose son rythme et maintient l'AST à distance. À 4 min 30 s de la pause, le score est de 24-19, puis les joueurs d'Atsimo Andrefana accélèrent de nouveau. À 2 min 20 s de la mi-temps, ils comptent six points d'avance, 27-21. L'écart atteint même neuf unités à quelques secondes de la pause, 32-23.

Scénario spectaculaire

Au retour des vestiaires, Analamanga tente de réduire l'écart. L'ASE conserve toutefois la maîtrise du tableau d'affichage : 40-32, puis 42-34 à une minute de la fin du troisième quart-temps. L'AST s'accroche et revient progressivement à 42-38, puis à 46-42. L'ASE conserve néanmoins une courte avance.

Les trois dernières minutes changent complètement le cours de la rencontre. L'ASE mène encore 52-44, mais l'AST ne renonce pas. Les joueurs d'Analamanga réduisent l'écart à 52-47, puis à 52-50. Le public, jusque-là en pleine communion avec son équipe, commence à sentir le danger. À 52-52, tout est à refaire.

L'AST passe alors devant pour la première fois de la rencontre, 54-52. L'ASE réagit et reprend brièvement l'avantage, 57-56, mais Analamanga ne tremble plus. À 58-57, puis à 60-57, la dynamique change définitivement de camp. À 1 min 17 s du terme, l'AST mène 61-57. L'ASE, qui avait pourtant contrôlé la rencontre pendant plus de 35 minutes, ne parvient plus à retrouver son adresse ni sa concentration.

Les dernières secondes consacrent finalement la remontée de l'AST. Le tableau d'affichage s'arrête sur le score de 63-57. Au terme d'une finale au scénario spectaculaire, l'AST Analamanga décroche le titre national U18 garçons et succède au JCBA. Longtemps en position de force et portée par un public particulièrement enthousiaste, l'ASE Atsimo Andrefana voit le sacre lui échapper dans les trois dernières minutes.