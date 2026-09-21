Madagascar: Course de côte asphalte - Juan Rakotojohary décroche sa cinquième étoile

Parcours sans faute. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, qui conduit une Renault Clio, arrache son cinquième titre de champion de Madagascar avant l'heure. Après ces quatre victoires déjà en poche, les résultats de la cinquième et dernière manche nationale ne changeront plus le nom du champion pour cette saison.

Tovonen Jr avait remporté quatre sacres nationaux depuis 2021. Intouchable, Juan s'est imposé pour la quatrième fois consécutive cette saison. Il a nettement dominé la « Montée de Masindray », la course de côte comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte ce week-end. Tovonen Jr a, comme d'habitude, impressionné le public et les autres concurrents en réalisant à trois reprises le temps scratch de cette manche, lors du premier passage sur un nouveau circuit rapide, caillouteux, long de 1,5 km, 1:12,56, puis lors de la deuxième montée, 1:10,66, et il l'a encore amélioré lors du quatrième et dernier passage, 1:08,32.

Imbattable

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Juan Rakotojohary a réalisé un quadruplé ce week-end en raflant la victoire au classement général, dans la catégorie des jeunes, du groupe 2 roues motrices et de la classe M11. Cette saison, Juan avait arraché sans laisser de miette la victoire lors des trois manches déjà disputées, deux fois à la course de côte à Volomborona à Imerinkasinina, et au slalom Vovoka à Imerinkasinina.

Le jeune Tiary Evan Rabesaotra du Go Janga sur une Peugeot 207 termine à la place du dauphin, au classement général et du groupe 2RM. Son meilleur chrono a été de 1:12,62, effectué lors du troisième passage. Eric Begue, au volant d'une Peugeot 106 Kit Car, complète le podium avec un meilleur temps de 1:12,64 réalisé au quatrième passage. Tovohery Rakotojohary, dit Tovonen, aux commandes d'une Renault Clio, finit au pied du podium, réalisant un meilleur chrono de 1:13,98 au premier passage. La bataille par catégorie, groupe et classe se poursuit. La cinquième et dernière manche organisée par le club ACCT aura lieu les 7 et 8 novembre.