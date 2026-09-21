Madagascar: Filles - ASA Analamanga l'emporte

Comme attendu, la finale du sommet national de basketball U18 filles a offert un duel 100 % Analamanga à Toliara avec la victoire d'ASA Analamanga sur le score de 68-57. D'un côté, le MB2ALL, déterminé à aller chercher le titre. De l'autre, l'ASA Analamanga, qui affichait dès les premières minutes une belle maîtrise collective. L'entame de match tourne rapidement à l'avantage de l'ASA, qui mène 10-8 avant de creuser l'écart à 14-8 à 4'37" de la fin du premier quart-temps.

MB2ALL tente de réagir, mais les joueuses confondent parfois vitesse et précipitation. Elles courent derrière le score tandis que l'ASA impose progressivement son rythme. À 3'20" de la fin du premier acte, l'ASA mène 20-13. MB2ALL parvient néanmoins à réduire légèrement l'écart, revenant à 15-20, puis 17-22.

Le deuxième quart-temps confirme la bonne dynamique des championnes. Malgré les tentatives de MB2ALL de revenir dans la partie, l'ASA reste en contrôle. MB2ALL revient à 22-28, mais l'écart repart rapidement à la hausse. À 3'30" de la pause, l'ASA mène 36-22, soit quatorze points d'avance.

Finale maîtrisée

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Les joueuses de MB2ALL réduisent légèrement la différence, à 25-36 puis 27-38, mais l'ASA répond avec autorité. À la pause, le tableau affiche 44-27 en faveur d'ASA Analamanga, qui compte alors 17 points d'avance.

Au retour des vestiaires, MB2ALL revient sur le parquet avec de meilleures intentions. Plus agressives et plus appliquées, les joueuses réduisent progressivement leur retard. En trois minutes et demie, elles reviennent à 35-48, puis à 40-50. Le doute commence à s'installer dans les rangs de l'ASA, tandis que MB2ALL pousse pour revenir dans la course au titre.

À 2'49" de la fin du troisième quart-temps, MB2ALL n'est plus qu'à cinq points, 47-52. L'ASA parvient toutefois à reprendre son souffle et à préserver une avance suffisante. À l'issue du troisième acte, le score est de 57-47, soit dix points d'avance pour ASA Analamanga.

Il reste alors dix minutes à MB2ALL pour renverser la finale. Mais l'ASA ne cède pas. 58-47, puis 60-48 : les championnes continuent de contrôler les débats. MB2ALL tente encore de s'accrocher, avec des retours à 49-58 puis 51-60, mais l'écart reste sous contrôle.

À 5'21" de la sirène finale, l'ASA mène 62-51. MB2ALL réduit encore à 53-62, puis à 55-66 dans les dernières minutes. Mais la formation d'Analamanga ne tremble pas. Le score évolue à 68-55 avant que MB2ALL ne réduise une dernière fois l'écart à 57-68.

La sirène finale retentit : ASA Analamanga est championne nationale U18 filles, au terme d'une finale maîtrisée de bout en bout malgré la belle réaction de MB2ALL après la pause.