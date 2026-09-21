Madagascar: Pétanque / Top 1000 de RUOMS - Lova, Baloty et Bondy échouent en finale

Éliminés aux portes du sacre. Le trio Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », et Steph James « Bondy » Rakotonirina s'est incliné 8-13 devant Fournie Romain, Durk Maison, Prudhomme Kevin en finale de l'international Top 1000 de Ruoms dimanche.

Mada 1 a écarté Félix Moenne Loccoz, Amelien Colomb Ravinet et Anthony Taverne en demi-finale après avoir éliminé Folien Saint-Machin, Sébastien Yannis et Elie Wintertein en quart. La triplette championne menée par Durk Maison a écarté Mada 2, composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, dit Tonnerre, Tafita Angelo Andriamahandry et Jean Mickaël Ratolojanahary, par 13-12 en demi-finale. La triplette de Tonnerre avait dominé Alexandre Bressy, Christophe Dupeyre et Sébastien Raynaud en quart.

Les deux sélections malgaches avaient remporté à tour de rôle les trois précédents tournois estivaux à Chalon-sur-Saône, à Charleville-Mézières et à Bron.