Madagascar: Pétanque / Top 1000 de RUOMS - Lova, Baloty et Bondy échouent en finale

21 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Éliminés aux portes du sacre. Le trio Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias « Baloty », et Steph James « Bondy » Rakotonirina s'est incliné 8-13 devant Fournie Romain, Durk Maison, Prudhomme Kevin en finale de l'international Top 1000 de Ruoms dimanche.

Mada 1 a écarté Félix Moenne Loccoz, Amelien Colomb Ravinet et Anthony Taverne en demi-finale après avoir éliminé Folien Saint-Machin, Sébastien Yannis et Elie Wintertein en quart. La triplette championne menée par Durk Maison a écarté Mada 2, composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, dit Tonnerre, Tafita Angelo Andriamahandry et Jean Mickaël Ratolojanahary, par 13-12 en demi-finale. La triplette de Tonnerre avait dominé Alexandre Bressy, Christophe Dupeyre et Sébastien Raynaud en quart.

Les deux sélections malgaches avaient remporté à tour de rôle les trois précédents tournois estivaux à Chalon-sur-Saône, à Charleville-Mézières et à Bron.

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