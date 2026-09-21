Madagascar: Kardo 2026 - Fab's Brownz porte les couleurs du pays

21 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le rappeur de Mahajanga s'est imposé en catégorie « Rap Pro » lors de la finale mondiale du Kardo 2026 ce week-end à Vladivostok, en Russie. Fab's Brownz porte haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Originaire de Mahajanga, le jeune rappeur a remporté la catégorie « Rap Pro » du Kardo 2026, lors de la finale mondiale disputée à Vladivostok.

Encore ému par cette consécration, l'artiste déclare : « J'ai encore du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Madagascar est le grand gagnant du Kardo 2026. Nous sommes tout en haut. » Il dédie cette victoire à sa famille, ses amis, son équipe, notamment Luis Herald, ainsi qu'à ses fans et à tous ceux qui l'ont soutenu. « Cette victoire est aussi la vôtre », souligne-t-il.

Organisé pour la 9e fois, le Kardo est un Prix-Concours international consacré aux cultures et aux sports urbains. Cette victoire marque ainsi une nouvelle étape pour le rap malgache.

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