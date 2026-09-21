Madagascar: Musique classique - Quatuor Squad et Lanner Ensemble finissent en apothéose

Deux formations, deux pays, mais une même scène. Le Quatuor Squad de Madagascar et le Lanner Ensemble d'Allemagne ont donné leur concert de clôture vendredi soir à La Teinturerie Ampasanimalo, dans le cadre d'une programmation de Madagascar Mozarteum. Après une première interprétation réunissant les deux formations à l'Institut français de Madagascar, cette nouvelle rencontre a prolongé leur échange musical devant un public venu nombreux.

La soirée a proposé un répertoire riche et varié, avec notamment la Danse roumaine de Béla Bartók, le Quatuor à cordes en sol majeur KV 156 de Wolfgang Amadeus Mozart, les Neue Wiener Ländler, op. 1 de Joseph Lanner, le Quatuor à cordes en do majeur, op. 33 n° 3 de Joseph Haydn, ainsi que le Tango de Lanner.

Né en 2016 à l'initiative de quatre amis d'enfance passionnés par les instruments à cordes, le Quatuor Squad s'est d'abord consacré aux répertoires classique, baroque et romantique du XVIIIe siècle. Le terme « Squad », qui signifie « équipe » en anglais, renvoie à la complicité et à la cohésion entre ses membres.

Revivre les oeuvres de l'époque

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Au fil des années, la formation a également ouvert son univers à la pop, à la variété et aux rythmes traditionnels de Madagascar. Cette diversité accompagne son parcours tout en conservant une place centrale à la musique classique.

Fondé en 1997 par Tibor Jonas, avec plusieurs membres de l'Orchestre de salon munichois Tibor Jonas, le Lanner Ensemble s'attache à faire revivre les oeuvres de l'époque classique viennoise ainsi que la musique de danse viennoise de la période Biedermeier. Sous la direction de Tibor Jonas, la formation s'inscrit notamment dans la tradition de Joseph Lanner, dont l'ensemble fondé en 1819 était initialement constitué d'un trio à cordes, avant de devenir un quatuor avec l'arrivée de Johann Strauss père à l'alto.

Le répertoire défendu par le Lanner Ensemble comprend de nombreuses oeuvres de la musique viennoise, notamment des danses, valses, polkas et galops. Mozart, Beethoven et Schubert ont également composé dans ce registre. À travers ses concerts et ses tournées, l'ensemble contribue à faire redécouvrir certaines de ces oeuvres autrefois populaires dans les salles de concert.

Pour cette rencontre à Madagascar, le Lanner Ensemble était composé de Philipp Jonas et Tibor Jonas au violon, ainsi que de Cornelia Kraft au violoncelle. Le musicien malgache Hervais Mihamina Rabarison a participé au concert en tant qu'invité spécial à l'alto.