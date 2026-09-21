Madagascar: Freedom Festival - Les États-Unis en fête à Antananarivo

Un festival de deux jours. C'est ce qu'annonce l'ambassade des États-Unis pour marquer le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Baptisé « Freedom Festival », l'événement se tiendra les 26 et 27 septembre. Le public pourra s'immerger dans l'histoire et la culture américaines à travers différentes activités thématiques.

Les festivités se dérouleront à l'Hôtel de Ville d'Analakely. L'accès sera gratuit. Le programme prévoit notamment une exposition immersive consacrée aux pères fondateurs des États-Unis, ainsi que des projections de films américains classiques et contemporains. Les visiteurs pourront également assister à un concours d'orthographe et à un concours de chant. Les possibilités d'études aux États-Unis seront, par ailleurs, présentées au public par Education USA.

Le secteur économique occupera également une place importante dans cette célébration. Des entreprises et des marques américaines présentes à Madagascar présenteront leurs produits ainsi que leur contribution à l'économie malgache. L'ambassade rappelle par ailleurs l'ancienneté des relations commerciales entre les deux pays. Leur premier accord, le Traité de paix, d'amitié et de commerce, remonte à près de 160 ans. L'événement sera également l'occasion de mettre en avant les liens d'amitié entre les deux pays.