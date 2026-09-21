Madagascar: Humour - Jôkôsô gagne en professionnalisme

La 6e édition de Jôkôsô - Le Festival du rire s'est achevée hier à la Cité des Cultures par un gala réunissant plusieurs humoristes malgaches.

L'humour malgache continue d'explorer de nouvelles formes. Pour cette 6e édition, Jôkôsô a misé sur une programmation plus resserrée et des prestations plus travaillées. « Nous essayons d'être de plus en plus professionnels à chaque édition », souligne Raytra Belaw'yck, l'un des principaux initiateurs et organisateurs du spectacle.

Le gala de clôture a réuni Raytra Belaw'yck, Hery Artist, Dadavy, Ely Nomenjanahary, Lanja Babeine Finengo et Mamy Ralijaona, avec Joely comme invité spécial, à la Cité des Cultures.

Lanja Babeine a ouvert le bal avec un humour inspiré du quotidien et de l'actualité. Elle a joué sur les comparaisons et l'ironie pour évoquer le vécu des Malgaches et certaines habitudes de la société. Mamy Ralijaona s'est ensuite appuyé sur des anecdotes tirées de sa vie d'homme, de mari et de père, dans un registre principalement marqué par un humour osé.

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La prestation de Joely au Palais des Sports avait également retenu l'attention de Hery Artist. « Son spectacle nous donne beaucoup d'espoir : le one-man-show ne concerne pas uniquement les artistes et la musique», estime-t-il.

À travers cette édition, Jôkôsô poursuit son développement avec l'ambition de proposer des spectacles plus aboutis et d'accroître progressivement la visibilité des humoristes malgaches, notamment sur YouTube et les différentes plateformes de communication.