Madagascar: Ambilobe - Huit personnes meurent dans un accident de la route

Un grave accident de la circulation a fait de nombreuses victimes et causé d'importants dégâts sur la route nationale 6, à Ambilobe, dans la nuit d'avant-hier. Deux véhicules circulant en sens inverse sont violemment entrés en collision. Huit personnes ont perdu la vie, selon les informations complémentaires recueillies sur place. Plusieurs autres ont été blessées et sont toujours prises en charge. Certaines, souffrant de blessures multiples et graves, ont dû être évacuées en urgence vers Antsiranana.

L'accident s'est produit vers 21 heures à Antsoha, sur la route nationale, à l'entrée sud d'Ambilobe. Un véhicule tout-terrain appartenant à un particulier revenait d'une fête organisée dans la commune de Beramanja, au nord. Il est entré en collision avec un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter qui transportait des passagers de Sambava vers Antananarivo.

Selon les informations recueillies, le dépassement d'un tracteur qui précédait l'un des deux véhicules serait à l'origine de l'accident. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter celui qui arrivait en sens inverse. Le choc a été d'une extrême violence. Six personnes, dont des enfants et le conducteur du 4x4, sont mortes sur le coup.

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Les blessés ont été transportés à l'hôpital d'Ambilobe. Deux autres personnes ont toutefois succombé à leurs blessures. Il s'agirait du conducteur du taxi-brousse et de son aide. Dix-huit blessés étaient encore pris en charge. Quatorze d'entre eux auraient été grièvement touchés. Deux ont été évacués vers Antsiranana.

Parmi les huit personnes décédées, cinq étaient de sexe masculin et trois de sexe féminin. Des enfants figurent parmi les victimes. Six des personnes décédées se trouvaient à bord du véhicule tout-terrain.