Maroc: Marouane Amama appelle à un sursaut citoyen pour barrer la route aux opportunistes

L'arrondissement de Hay Hassani, à Casablanca, accueille avec un large sentiment de satisfaction la campagne électorale menée par l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP). Cette dynamique, menée dans le strict respect de l'éthique politique, est impulsée par le jeune candidat ittihadi Marouane Amama, tête de liste pour la circonscription de Hay Hassani. Véritable enfant de Hay Hassani, fin connaisseur des moindres recoins de son quartier, entrepreneur, homme d'affaires et membre du Bureau politique du parti de la Rose, il se définit lui-même comme un « pur produit de Hay Hassani », unanimement apprécié pour sa probité et son intégrité.

C'est dans une ambiance survoltée que des foules de militants, de sympathisants -- dont la jeunesse constitue la composante majeure -- ont défilé depuis l'avenue Afghanistan, sillonnant plusieurs ruelles en direction de Sidi El Khadir. Entre chants et slogans révolutionnaires, empreints de la glorieuse mémoire de la lutte ittihadie, de nombreux riverains se sont joints spontanément au cortège.

Témoignant d'un profond respect pour le jeune candidat, les citoyens ont trouvé en Marouane Amama une écoute attentive, ce dernier prenant le soin de répondre à toutes leurs interrogations et aspirations. À chaque étape, il n'a cessé de marteler un message fort : « Le scrutin du 23 septembre est un rendez-vous capital pour notre pays. Ne laissez aucune chance aux opportunistes et aux corrupteurs de confisquer et de saccager à nouveau l'avenir de notre région ! »

Tout au long de ses tournées à Hay Hassani, Sidi El Khadir, Lissasfa, Kasabat Al Amine, Al Oulfa, Hay Al Ward ou encore Hay Missimi, Marouane Amama a exhorté l'ensemble des militants, des sympathisants et des citoyens épris de liberté à s'engager massivement. Il les a appelés à se mobiliser pour bâtir les fondements de la démocratie, du développement global, de la justice sociale et de l'État de droit.

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Dans ses allocutions, il a dressé un diagnostic sans concession de la dégradation des conditions économiques, sociales, politiques et culturelles qui minent les différents quartiers de la circonscription, des réalités bien en deçà des aspirations légitimes de la population. Il a ainsi réaffirmé sa priorité absolue : placer l'humain, le social et l'économique au coeur de l'action publique, pour exiger un véritable droit à la dignité, à l'éducation, à l'emploi et à la santé, bien au-delà de la logique des aides ponctuelles.