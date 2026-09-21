Sénégal: Déficit infrastructurel à Kaolack - Le CGDISCK rappelle au maire ses engagements

Le Comité de gestion pour la défense des intérêts des sports et de la culture de Kaolack (CGDISCK) interpelle la municipalité sur la réalisation des infrastructures annoncées et le déblocage des subventions destinées aux acteurs sportifs et culturels.

Lors d'un point de presse tenu hier, Ibra Sène et ses camarades ont dénoncé une situation qu'ils jugent préoccupante.

Selon le secrétaire général du CGDISCK, l'avènement de Serigne Mboup à la tête de la municipalité avait suscité beaucoup d'espoir chez les acteurs. Il rappelle plusieurs engagements, notamment la construction d'infrastructures de proximité, d'un stade multifonctionnel aux normes de la FIFA et d'une piscine olympique, ainsi que la réhabilitation de l'arène Manga Diouf.

Quatre ans après, le comité estime que ces promesses tardent à se concrétiser. « Kaolack est dans un désert infrastructurel. Depuis quatre ans, à part la clôture et le grillage du terrain Deggo de Ndorong, aucune réalisation majeure n'a été enregistrée », déplore Ibra Sène.

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Le CGDISCK dénonce également le blocage, depuis deux ans, des subventions aux associations sportives et culturelles. « Les collectivités territoriales ont notamment pour mission de promouvoir le sport, la culture et les loisirs », rappelle-t-il, estimant que les conditions d'octroi sont réunies.

Les acteurs contestent aussi la classification des associations en deux catégories pour justifier le non-versement des subventions. « Nous avons des jeunes pétris de talent. Mais sans infrastructures, ils ne peuvent pas s'exprimer. La politique sportive ne se résume pas aux subventions », soutient Ibra Sène. Tout en privilégiant la concertation, le CGDISCK n'exclut pas d'autres actions pour faire entendre ses revendications.